Kültür ve Turizm Bakanı Avcı Eskişehir'de

ESKİŞEHİR (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, "Türkiye Cumhuriyeti devleti, cumhurbaşkanından sokaktaki vatandaşına kadar bütün imkanlarıyla şehit ve gazi ailelerinin yanında, hizmetindedir. Bugüne kadar da bu hizmetlerde bir aksama olmaması için hepimiz el birliği ile gayret gösterdik. Göstermeye de devam ediyoruz." dedi.

Bakan Avcı, Eskişehir Valiliği ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce şehit yakınları ve gaziler için Şoförler Odası Sosyal Tesislerinde düzenlenen iftarda yaptığı konuşmada, gaza ve şehadet ruhunu diri tutan kahramanlar sayesinde bugün huzur içinde bağımsız, al bayrağın altında yaşandığını belirterek şöyle devam etti:

"Allah hepsinden razı olsun. Her birinizin bu vatana bağışladığı canlarınız inşallah sizi cennette karşılayacak. İnşallah cennette birlikte oluruz. Türkiye Cumhuriyeti devleti en tepeden, cumhurbaşkanından sokaktaki vatandaşına kadar bütün imkanlarıyla sizlerin yanında, hizmetindedir. Bugüne kadar da bu hizmetlerde bir aksama olmaması için hepimiz el birliği ile gayret gösterdik göstermeye de devam ediyoruz ama buna rağmen herhangi bir şekilde şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin herhangi bir sorunu olduğu takdirde, birinci derecedeki müracaat adreslerimiz bulunduğumuz ilçelerde kaymakamlar, illerde ise valiler. Onlar kendilerine ulaşan her türlü başvuruyu eğer kendi imkanları dahilindeyse hemen çözmekle görevlendirilmişlerdir. Bu konuda çok ciddi talimatlandırılmışlardır ama ola ki onların imkanlarını, yetkilerini aşan bazı meseleler varsa onları da bize intikal ettirmeleri konusunda uyarılmışlardır.

Aynı şekilde Diyanet İşleri Başkanlığımız, müftülükler, mahallelerimizdeki din görevlileri bu irtibatı sağlamakta rol üstlenebilirler. Dolayısıyla herhangi bir şekilde 'Ulaşamadık, derdimizi anlatamadık' demenize yol açabilecek iletişim aksaklığına meydan vermemek için bizler de gayret ediyoruz. Yine de buna rağmen bazı aksaklıklar olursa doğrudan bize, Başbakanlık İletişim Merkezine, hangi milletvekilimize sorunu aktarırsanız onlar bize ulaşır."

- "Turizmde 2017 yılı 2016'dan dahi iyi olacak"

Avcı, iftarın ardından çıkışta gazetecinin sorularını da yanıtladı. Ramazan Bayramı nedeniyle turizm sektörünün beklentileriyle ilgili bir soru üzerine Avcı, şunları söyledi:

"Bu yıl erken rezervasyon kampanyasını erken başlattık. Dolayısıyla bu kampanyaya ciddi bir rağbet oldu. İç turizm çok önemli. Rusya pazarı iyi toparlandı, Almanya ve İngiltere pazarlarında bir kıpırdanma var ancak Rusya pazarı kadar değil. İnşallah zaman içerisinde oralar da toparlanmış olacak. 2017 yılı 2016'dan dahi iyi olacak, 2018 yılı hepsinden iyi olacak."

- "İnşallah Süper Lig'de hak ettiğimiz yeri önümüzdeki sezon alırız"

Avcı, bir gazetecinin Eskişehirspor'un TFF 1. Lig play-off finalinde Göztepe'ye penaltılarda 3-2 yenilerek Spor Toto Süper Lig'e çıkamamasının ardından camia ve taraftarların büyük üzüntü yaşandığını hatırlatması üzerine, bu tür maçların iki neticesinin bulunduğunu, bunun bir spor yarışması olduğunu ifade etti.

Önemli olanın kazandıktan, kaybettikten de sonra centilmenliğin muhafaza edilebilmesi olduğunu anlatan Avcı, şöyle konuştu:

"Bu bir spor yarışmasıdır, dünyanın sonu değil. Üzüldük, kendi takımımızın kazanmasını isterdik. Neticede bir penaltı ile kaybediyorsunuz. Antalya stadında her iki takım için de söylüyorum, sportmenliğe ve centilmenliğe yakışmayacak birtakım olaylar oldu. Bunlar Eskişehirspor ve Göztepe'ye yakışmadı. Maçın uzun süre duraklamasına neden oldu. Kendi taraftarımızın sahaya attıkları yüzünden maç uzadı, uzatma dakikalarında o beraberlik golünü yedik. Bundan sonra bu veya bunun gibi müsabakalarda centilmenlikten şaşmamak gerekir. Ben buradan Eskişehirspor taraftarına, Eskişehirliye yakışmayacak hiçbir tezahüratı, sahayı dumana boğmak gibi yakışıksız şeylerin içinde olmamalarını bir kere daha hatırlatıyorum. Sonuçta dünyanın sonu değil, bunları da aşarız. İnşallah Süper Lig'de hak ettiğimiz yeri önümüzdeki sezon alırız. Desteğimiz devam edecek."

Avcı, Eskişehirspor'a olan bağlılıklarının maç neticelerine göre değişmediğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Biz bazı köşe yazarları gibi kulvar değiştirmiyoruz. Hiç moral bozmadan Eskişehirspor'u layık olduğu yere taşıyacağız. Şehir takımına sahip çıkacak. Kent halkı, tüccar, sanayiciler, bu kentten para kazananlar elini taşın altına koyacaklar. Bu iş 3-5 yöneticinin halledebileceği bir mesele değildir. Bütün şehrin topyekun tam bir seferberlik ruhuyla yürür. Başka şehirler, nasıl el birliği ile belediyeler, kamu kuruluşları, sanayicileri tüccarlarıyla el birliği ile yukarı taşıyorlarsa Eskişehir'de de aynı birlik ve beraberlik havasını mutlaka görülmesi lazım. Taraftar maça gelerek üzerine düşen görevi yapıyor."

İftara Vali Azmi Çelik, Muharip Hava Kuvvetleri Komutan Vekili Korgeneral İsmail Güneykaya, AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, AK Parti İl Başkanı Dündar Ünlü, Eskişehirspor Kulübü Başkanı Halil Ünal, protokol üyeleri ile çok sayıda şehit yakını ile gazi katıldı.