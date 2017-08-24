Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş: (2)

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Yılın ilk 6 ayında 15 milyon turist rakamını geçtik. Turizm sektörünün şu ana kadar geliri, 9 milyar doları geçti. İstanbul'a ilk 7 ayda 6 milyon turist geldi. Ortada da bir gerçek var sadece İstanbul'u ilk 6 ayda yarım milyonu aşkın Alman turist ziyaret etmiş. Onlar, Türkiye'de bir problem olmadığını, Türkiye'nin bütün şehirlerinin en az Avrupa şehirleri kadar güvenli olduğunu görüyorlar." dedi.

Kurtulmuş, medya kuruluşlarının kültür-sanat editörleriyle Dolmabahçe Başbakanlık Ofisi'nde bir araya geldi.

Son zamanlarda özellikle Avrupa içerisindeki "politik gelişmeler", "artan ırkçılık", "aşırı milliyetçi akımlar", "yabancı düşmanlığı", "göçmen karşıtlığı", "İslam düşmanlığı" ve "somut görünen haliyle Türkiye düşmanlığı"nın Türkiyeyi ciddi şekilde meşgul ettiğini anlatan Kurtulmuş, kültürde, sanatta ve özellikle turizm alanında oluşturulan olumsuz imajların, Türkiye'nin önünde önemli bir problem olarak durduğunu dile getirdi.

Numan Kurtulmuş, bir yandan söz konusu sorunlarla baş ederken, kültürü ve turizmi içeride ve uluslararası alanda, barışın sağlanmasına yönelik "soft power" bir araç olarak kullanmaya gayret edeceklerini söyledi.

Türkiye'nin turizm alanında 2016'da ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kaldığına değinen Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Turizm sektörü, 2014'te en yüksek seviyesine çıkmıştı. Arkasından yaşadığımız sıkıntılar, özellikle Avrupa'daki politik gelişmeler, seçim süreçlerinin verdiği gerginlikler, Rus uçağının düşürülmesi ve arkasından ortaya çıkan sorunlar, Türkiye'ye 2016'da zor bir yıl yaşattı. Rakamlara baktığımız zaman en dip noktadan yukarıya çıkmakta olduğumuzu görüyoruz. Turizmde önümüze yeni bir dönem geliyor. Bu dönemin dinamikleri içerisinde hareket etmemiz, hem pazar hem ürün çeşitlendirmesini yapmamız lazım. Türkiye, sağlık turizminden spor turizmine, inanç turizminden dağ turizmine, kış turizmine kadar çok potansiyeli olan bir ülke. Potansiyellerin şimdiye kadar önemli bir kısmını kullandığımızı söyleyemeyiz. Sektörün de gücünü kullanarak, onlara yol göstericilik yaparak, gayretlerini artırarak, ürün çeşitlendirmesini sağlamak ve pazar çeşitlendirmesini yapmak zorundayız."

- "Çin pazarının Türkiye'ye açılmasıyla ilgili gayret göstereceğiz"

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, Çin, Japonya ve Hindistan gibi ülkelere çıkarma yapmak gerektiğine işaret ederek, "Arkadaşlarımız Çin'le ilgili çalışmaları sürdürüyor, inşallah 10-16 Eylül'de Çin'de programlarımız olacak. Çin pazarının Türkiye'ye açılmasıyla ilgili gayret göstereceğiz. İpek Yolu Projesi dolayısıyla İpek Yolu'nun üzerinde olan ülkelerin tamamıyla Türkiye'nin her alanda ilişkileri artıyor. Turizmde de İpek Yolu Projesi'nin canlanmasıyla ilgili çalışmaları sürdüreceğiz." diye konuştu.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü Yürütme Kurulu üyeliği için Türkiye'nin adaylığını koyacağını bildiren Kurtulmuş, Türkiye'nin yürütme kurulu üyeliğini kazanmasının, Türkiye turizminin gelişmesi ve Türkiye'nin turizm dilini kullanarak uluslararası alanda etkinliğinin artırılması bakımından önemli bir adım olacağını vurguladı.

- "Bir ülkenin en önemli güçlerinden birisi kültür ve medeniyet değerlerinin gücü"

Bakan Kurtulmuş, Batı medeniyeti karşısında yenilgi hissedildiği andan itibaren kuşatılmışlık anlayışı içerisinde değerlerin, köklerin, milli hassasiyetlerin bir kenara bırakılarak, "Ne kadar taklit edersek, ne kadar onlara benzersek adam oluruz." zihniyeti içerisine girildiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Kendi köklerimizden, musiki değerlerimizden dahi uzaklaştığımız zamanlar olmuş. Türkiye'nin en önemli meselelerinden biri milli kültürel bağımsızlık. Bu anlamda bu topraklardaki zengin, engin kültürel gücümüzü yeniden üretmek ve günün diliyle ortaya koymak mecburiyetindeyiz. Sadece eserleri ortaya çıkarmak değil, bugüne özgü, günün şartlarına, Türkiye'nin kendi değerlerini üretebilmesi kültür alanındaki en önemli meselelerden birisi. Türkiye'nin 2 asırdır bir diğer mücadele alanı ise ekonomik ve özellikle teknolojik alandaki bağımsızlık mücadelesidir. Bunların ikisi birbirlerinden ayrı alanlar değil, birbirini besleyen alanlardır. Kültür alanında bağımsızlığını kazanmamış bir ülkenin teknoloji alanında da bağımsız olabilmesi, kendi başına yeterli bir ülke haline gelebilmesi herhalde mümkün değildir. Aynı şekilde ekonomi alanında da... Bir ülkenin gücü, sadece para biriminin, ekonomisinin, milli gelirinin yüksek olması değildir. Bir ülkenin en önemli güçlerinden birisi kültür ve medeniyet değerlerinin gücü ve milletin bundan ne kadar güç aldığıdır."

Turizm sektöründe canlanma görüldüğüne dikkati çeken Kurtulmuş, şu bilgileri paylaştı:

"Geçen sene yaşadığımız darbe, öyle kolay bir darbe değildi. Rezervasyonlar iptal edildi, çok güç durumda kalındı ama bu, sektörün dayanıklılığını da gösteren test oldu. Geldiğimiz sonuçlar itibarıyla yılın ilk 6 ayında 15 milyon turist rakamını geçtik. Turizm sektörünün şu ana kadar geliri, 9 milyar doları geçti. İstanbul'a ilk 7 ayda 6 milyon turist geldi. Ortada da bir gerçek var sadece İstanbul'u ilk 6 ayda yarım milyonu aşkın Alman turist ziyaret etmiş. Onlar, Türkiye'de bir problem olmadığını, Türkiye'nin bütün şehirlerinin en az Avrupa şehirleri kadar güvenli olduğunu görüyor. Temmuz ayı sonuna kadar Antalya'ya 2 milyon turist gelmiş. Önümüzde bir hedef var. 2023'e geldiğimizde 50 milyon turist ve 50 milyar dolar turizm geliri hedeflerine ulaşmaya gayret edeceğiz."

Kurtulmuş, kasım ayı başında 2002'den bu yana yapılamayan 3. Turizm Şurası'nın toplanacağını belirtti.

- "Parlamento açılır açılmaz Telif Yasası'nı çıkartacağız"

Telif Yasası çalışmalarında son noktaya gelindiğini bildiren Kurtulmuş, "Parlamento açılır açılmaz Telif Yasası'nı Parlamento'ya sunacağız ve çıkartacağız. Eser sahiplerinin mağduriyetleri giderilecek ve yıllardır beklenen yasa yürürlüğe girecek. Yasa çalışmalarında da ilgili bütün sektör temsilcilerinin görüşü alınarak hazırlandı." dedi.

Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binasında son noktaya gelindiğini, 2 sene içerisinde tamamlanmasının planlandığını söyledi.

- "55 farklı kültür varlığımızın 17 ülkeden geri alınmasıyla ilgili mücadelemiz sürüyor"

Bakanlığın desteklerine değinen Kurtulmuş, 1990-2002 ile 2002-2017 döneminde verilen destekler arasında 35 kat fark olduğunu kaydetti.

Kurtulmuş, sinema sektörüne yıllık 190 milyon doları aşan destek sağlandığını dile getirerek, 2002'de 9 yerli filmin, 2016'da 135 yerli filmin vizyona girdiğini belirtti. Kurtulmuş, "Türkiye, 2016 rakamlarıyla yüzde 53'lük yerli film izlenme oranlarıyla Avrupa'da birinci sırada. 140'tan fazla ülkeye Türkiye dizi film ihraç ediyor. ABD'den sonra dizi film ihracatında dünyada ikinci sıraya yükseldik." diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, yağmalanan eserler konusunda çalışmaların sürdüğünün altını çizerek, 6 Eylül'de Türkiye'ye getirilecek olan Herakles Lahdi'nin Antalya Müzesi'nde sergileneceğini ifade etti. Kurtulmuş, "Louvre Müzesi'ndeki 'Geyik Avı' kabartmasının peşindeyiz. Belli bir süre sonra bunu da Türkiye'ye getireceğiz. Şu anda 55 farklı kültür varlığımızın 17 ülkeden geri alınmasıyla ilgili talep ve mücadelemiz sürüyor." dedi.

- "Büyük bir müzeye ihtiyaç olduğu açık"

Kurtulmuş, İstanbul'un tarihi görüntüsü bozan yapılara bakanlığın müdahil olup olmayacağına ilişkin bir soruyu, "Rant baskısı şehirlerimizi, özellikle İstanbul'u esir almış durumda. Maalesef şehirlerimizde rant hırsı değişmiyor. Özellikle yüksek binalara müsaade etmemek ve bu konuda hassasiyetlerin ortaya konulması lazım. Burada da elimizden geleni ortaya koyacağız." şeklinde yanıtladı.

Sergilenmeyen eserler için İstanbul'da yeni müze yapılması niyeti olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "Büyük bir müzeye ihtiyaç olduğu açık. Bazı mekanlarımızı da müzeleştirme ihtiyacımız görülüyor. Bunları yapabilirsek çok sayıda eserimizi belirli dönemlerde sergileyebiliriz. Niyet var, ancak henüz bir çalışmaya dönüştürülmüş değil." bilgisini verdi.

Kurtulmuş, kütüphanelere yönelik çalışmalarına değinirken, bazı kütüphanelerin 00.00'a kadar açık tutulduğunu belirterek, "İnşallah kütüphaneleri 24 saat açık hale getireceğiz. Kütüphaneye gelenlerin karnı acıktığında dışarı çıkmaması için çay, simit, çorba gibi ufak atıştırmalık yapıp yine çalışmaya devam edebilecekleri imkanı inşallah sağlayacağız." dedi.

Devlet tiyatrolarının özelleştirilip özelleştirilmeyeceğine ilişkin bir soruya da Kurtulmuş, "Böyle bir kurumun varlığına ihtiyaç var. Devlet tiyatroları devam edecek. Ayrıca devletin özel tiyatrolara da desteği sürecek. Ancak zamanın ruhuna uygun olarak bütün kurumlarımızın kendi kurum kültürlerini yeniden güncellemeleri gerekir." karşılığını verdi.

Bakan Kurtulmuş, kültür-sanattan alınan KDV oranları konusunda Maliye Bakanlığı'nın çalışma yürüttüğünü belirterek, "Herhalde bir uzlaşma sağlayacağız. Son noktada iki bakan bir araya gelerek belli bir noktaya geleceğimizi ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

(Bitti)