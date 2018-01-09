Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş Çanakkale'de

ÇANAKKALE (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Çanakkale bizim için sadece kurtuluşun başladığı yer değildir. Çanakkale bizim için milli onurumuzun, milli şuurumuzun, milli benliğimizin ve milli birliğimizin yeniden inşa edildiği yerdir." dedi.

Kurtulmuş, "Gelibolu Tarihi Alanı-Yeni Şehitlik Tasarımları Fikir Projesi Yarışması" ödül töreninde yaptığı konuşmada, Çanakkale'nin tümüyle çok değerli bir alan olduğunu söyledi.

Yarışmada, grupların finale kaldığını ve 10 projenin temsil edildiğini belirten Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Burada sadece bir ödül vermiyoruz, aynı zamanda arkadaşlarımız kendi projelerini anlatmış oldular. 62 mimar, arkeolog ve bu projelerde emeği bulunan arkadaşlarımız bir araya geldi. Son derece değerli bir proje fikir yarışması hakikaten tarihi yarım ada. Sadece şehitliklerimiz karşıda yok. Anadolu yakasında da Çanakkale Savaşlarından kalma muazzam şehitliklerimiz var. Bunları yavaş yavaş gün yüzüne çıkartıyoruz. Bu çalışma şehitliklerin gün yüzüne çıkmasını hızlandıracak bir çalışmadır. Onun için alan başkanlığımızı ve burada katkı sunan bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum."

Kurtulmuş, bu yarışmaya katılmanın bile Çanakkale ruhunu destekleme anlamında önemli olduğunu vurgulayarak, "Jüri üyesi arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu üzerinde yaşadığımız Anadolu coğrafyası gerçekten tabiri caizse insanlığın en değerli arşivi, insanlığın en değerli kütüphanesidir." ifadesini kullandı.

Bakan Kurtulmuş, daha sonra Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesince İÇDAŞ Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Bir Diriliş Destanı Çanakkale" isimli konsere katıldı.

Kurtulmuş, buradaki konuşmasında da "Çanakkale bizim için sadece kurtuluşun başladığı yer değildir. Çanakkale bizim için milli onurumuzun, milli şuurumuzun, milli benliğimizin ve milli birliğimizin yeniden inşa edildiği yerdir." dedi.

"Çanakkale'de olmak, Çanakkale'de sizlerle beraber olmak büyük bir iftihar meselesi." ifadesini kullanan Kurtulmuş, "Bu akşam burada Çanakkale Destanı'nı türkülerle müziğin o evrensel tınılarıyla yeniden hatırlayacağız. Yeniden bir olduğumuzu göreceğiz. Türkülerin o güzel sesleri, ezgileri eşliğinde beraberliğimizi, dostluğumuzu, kardeşliğimizi hatırlayacağız." diye konuştu.

