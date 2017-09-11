Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Muratbey Uşak Necip Fazıl Kısakürek AB
Renault, Volkswagen'i solladı
Liderliği Renault kaptı
Bodrum'da “Geleneksel 5. Balık Avı Festivali“
Balık Avı Festivali başladı
Plak Günleri başladı
Plak Günleri başladı
Bodrum caz yaptı
Bodrum caz yaptı
Esnaf sayısındaki artış sürüyor
Esnaf sayısındaki artış sürüyor

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş Çin'de

- Kurtulmuş: - "Turizm alanında iş birliklerimizi güçlendirmeliyiz. Bütün bu iş birliklerini güçlendirecek yumuşak güç, kültür ve turizm alanıdır" - "Bu yıl sonunda 200 bin Çinli turistin Türkiye'yi ziyaret etmesini bekliyoruz. Fakat bu rakam yeterli değil, bu sayının bir milyon olmasını istiyoruz" - Çin Kültür Bakanı Luo: - "Çin porselen ülkesi olarak bilinir ancak ben Topkapı’da sergilenen eserleri Çin'de bile görmedim"

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş Çin'de

PEKİN (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, bu yıl sonuna kadar 200 bin Çinli turistin Türkiye'yi ziyaret etmesini beklediklerini söyleyerek "Fakat bu rakam yeterli değil, bu sayının bir milyon olmasını istiyoruz." dedi.

Kurtulmuş, resmi ziyaret kapsamında geldiği Çin'in başkenti Pekin’de Çin Kültür Bakan Luo Şugang ile görüştü. Kültür Bakanlığı konutunda yapılan görüşmede, iki ülke arasındaki kültür ve turizm konuları ele alındı.

Çin ve Türkiye arasındaki ilişkileri ve iş birliğini güçlendirmek için güçlü bir irade olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Turizm alanında iş birliklerimizi güçlendirmeliyiz. Bütün bu iş birliklerini güçlendirecek yumuşak güç, kültür ve turizm alanıdır. Çin'de gelecek yılın 'Türkiye Turizm Yılı' olarak ilan edilmesi Kültür ve Turizm Bakanlığının en önemli projesidir." diye konuştu.

Bakan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da desteklediği "Türk-Çin Üniversitesi"nin kurulmasının büyük önem taşıdığını dile getirerek iki bakanlığın bu konu üzerinde hassasiyetle durması gerektiğini söyledi.

- Hedef bir milyon Çinli turist

Bu yıl sonunda 200 bin Çinli turistin Türkiye'yi ziyaret etmesini beklediklerini kaydeden Kurtulmuş, "Fakat bu rakam yeterli değil, bu sayının bir milyon olmasını istiyoruz. Özellikle Çin ve Türkiye turizm operatörleri arasındaki iş birliğinin artırılmasını istiyoruz. Türkiye’deki Konfüçyüs Enstitüsü ve Çin'deki Yunus Emre Enstitüsü iki ülke arasındaki hatları yakınlaştırma açısından iyi bir fırsat." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan iki ülke arasındaki ilişkilere ayrı bir önem veriyor. Türkiye ve Çin, birisi Asya'nın doğusunda birisi Asya'nın en batısında Avrupa kapısında iki değerli ülkedir. Her iki ülkenin de çok zengin ve derin tarihi ve kültürel birikimi var. Çin 5 bin yıllık devlet geleneğine sahip olan bir büyük ülke. Türkiye de binlerce yıllık devlet geleneği olan çok zengin ve farklı kültürleri bir arada barındıran bir ülke. Mesafelerin uzak olmasına rağmen Çin Halk Cumhuriyeti ile dostane ilişkileri artırmak konusunda daha yakın ilişkiler kuruyoruz."

"Bizim kültürel, siyasi ve ekonomik ilişkilerimizde benzerliklerimiz var" diyen Kurtulmuş, "Kuşak ve Yol" Projesiyle ilişkilerin her alanda gelişmesini beklediğini söyledi.

Kurtulmuş, Türkiye ve Çin arasında ilişkilerin başta enerji, ulaşım, kültür ve turizm olmak üzere her alanda gelişeceğini düşündüklerini ve bu konuda kararlılık gösterdiklerini ifade ederek "Ümit ederim ki bu ziyaretimiz de kültürel alandaki iş birliğimiz konusunda önemli katkı sağlar." dedi.

- Çinli bakandan Topkapı Sarayı'na övgü

Topkapı Sarayı’nda sergilenen porselenleri incelediğini kaydeden Luo, "Çin porselen ülkesi olarak bilinir ancak ben Topkapı’da sergilenen eserleri Çin’de bile görmedim. Bu eserlerin İpek Yolu’nun izdüşümü olduğunu düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Bakan Luo, gelecek yıl "Türkiye Yılı" olması dolayısıyla büyük bir etkinlik yapacaklarını belirtti.

Toplantı sonrasında Pekin’deki tarihi ve turistik yerleri ziyaret eden Kurtulmuş, Pekin’deki temasları kapsamında gazeteciler ve Çinli tur operatörleriyle bir araya gelecek.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
çinKültür Ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5