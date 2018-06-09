Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş:

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Bundan bir müddet evvel 'Oylarımız yüzde 60'lara, 70'lere çıktı.' diyen insan, şimdi 'Muharrem İnce oyları artırıyor, yüzde 28-30 civarına geldi.' diyor. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı artık yüzde 50 artı 1 ile seçiliyor. Kendi Genel Başkanı aday olarak sahaya sürdüğü adamın, İnce'nin cumhurbaşkanı olmayacağını şimdiden ilan etmiş oldu." dedi.

Kurtulmuş, Avcılar'da AK Parti İlçe Başkanlığı ve Seçim Koordinasyon Merkezi'ne ziyarette bulundu. İlçe teşkilatında çalışanlara hitap eden Kurtulmuş, seçim süresince gösterdikleri özverili çalışmalar nedeniyle kendilerine teşekkür etti.

Kurtulmuş hiçbir seçimin çantada keklik ve garanti olmadığının altını çizerek, şunları söyledi:

"Masada kazanılan seçim yoktur, seçim meydanlarda kazanılır ve üç aşamadır. Bunlardan biri, seçim oy verme sabahına kadar geçen süre. İnsanların oylarını ancak gönüllerini kazandığınız takdirde alırsınız, iyi sözlerle, güler yüzle, yaptıklarımızı anlatıyoruz ve anlatmaya da devam edeceğiz. Şu ana kadar yaptıklarımızı referans olarak önümüze koyacağız, devam edeceğiz. Bazıları da yapmayacaklarını, yaptırmayacaklarını hatta yıkacaklarını anlatıyorlar, onlar da onu anlatsın. Millet hiçbir zaman negatif kampanyaya kulak asmaz, olumlu olana destek olur, bizim böyle bir avantajımız var. Kampanyanın başladığı günden bu yana her gün biraz daha üstüne koyuyoruz."

24 Haziran'da AK Parti'nin çok güzel bir sonuç elde edeceğini belirten Kurtulmuş, o güne kadar sıkı çalışılması gerektiğini dile getirdi.

Bakan Kurtulmuş, seçim günü oy verme işleminden oy sayımlarına kadar sandıklara sahip çıkılması, sonuçlar açıklanmadan kimsenin yerini terk etmemesi çağrısında bulundu.

Geçen seçimde olduğu gibi bu seçimde de erken saatte sonuçların elde edilmesi temennisinde bulunan Kurtulmuş, disiplinli şekilde planlayıp, yapılması gerekenleri yaptıktan sonra tevekkül edeceklerini vurguladı.

Milletin reylerine sahip çıkıp, o reylerin zayi olmaması için de gayret sarf edeceklerine dikkati çeken Kurtulmuş, bu çalışmaların sadece Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi mücadelesi değil, Türkiye'nin hangi istikamette gideceğinin mücadelesi olduğuna işaret etti.

Kurtulmuş, "Güçlü büyük Türkiye olarak yoluna devam edip daha mı güçlenecek, yoksa Türkiye maalesef geçmiş dönemlerde yaşadığımız gibi birtakım sıkıntıların, siyasi tartışmaların, hükümet pazarlıklarının yaşandığı dönemlerde olduğu gibi geriye doğru mu gidecek?" ifadelerini kullandı.

"Bir tarafta yapmak isteyenler, diğer tarafta 'Yaptırmayacağım.' diyenler ve yıkmak isteyenler var. Bir tarafta ileri gitmek isteyenler, 'Demokrasimizi Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi ile daha da ileriye götüreceğiz.' diyenler, diğer tarafta 'Biz geriye gideceğiz, eski sisteme döneceğiz.' diyenler." yorumunu yapan Kurtulmuş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Aralarında da tam anlaşmış değiller. Birisi, 'Bizi seçerseniz parlamenter sisteme geri döneceğiz.' diyor, öteki de 'Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geri döneceğiz.' diyor. Aralarında çok konuşmamışlar. Şunu sormak lazım, madem eski sisteme geri döneceksiniz de adaylarınızı niye yeni sistemin vermiş olduğu imkanlardan kullanmak üzere cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya koyuyorsunuz? Zaten Sayın İnce de durumdan rahatsız, o bu konuyla ilgili çok fazla bir şey söylememeye gayret ediyor.

Madem eski sisteme döneceksiniz, İnce'yi niye uğraştırıyorsunuz? Adam kalkmış, köşe bucak Türkiye'yi dolaşıyor, adamı niye uğraştırıyorsunuz? Ana muhalefet partisinin Genel Başkanı seçimi kazanmayacaklarını zaten baştan ilan etmiş durumda. Bundan bir müddet evvel 'Oylarımız yüzde 60'lara, 70'lere çıktı.' diyen insan, şimdi 'Muharrem İnce oyları artırıyor, yüzde 28-30 civarına geldi.' diyor. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı artık yüzde 50 artı 1 ile seçiliyor. Kendi Genel Başkanı aday olarak sahaya sürdüğü adamın, İnce'nin cumhurbaşkanı olmayacağını şimdiden ilan etmiş oldu. Neresinden bakarsanız oldukça avantajlı bir kampanya yürütüyoruz."

Konuşmasının ardından Marmara Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Kurtulmuş, daha sonra AK Nokta ziyaretinde bulunarak vatandaşlara verdikleri desteklerden ötürü teşekkür etti.

Bakan Kurtulmuş, Marmara Caddesi'nde diğer partilerin seçim stantlarına da uğrayarak, başarılar diledi.

Sinan Aykut isimli vatandaş Numan Kurtulmuş'a kolundaki alçıyı imzalattı. Bakan Kurtulmuş ziyaret süresince esnafa ve vatandaşlara kırmızı karanfil dağıtıp, onlarla fotoğraf çektirdi.

Kurtulmuş, daha sonra Üniversite Mahallesindeki AK Parti seçim irtibat bürosunun açılışını yaptı.



