Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş Konya'da

KONYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Hz. Mevlana’nın 744. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenlerinin tanıtım toplantısına katılmak üzere geldiği Konya'da temaslarda bulundu
Tanıtım toplantısının ardından Sultan Selim Camisi'nde cuma namazı kılan Kurtulmuş, ardından Mevlana Müzesi'ne giderek düzenlenecek törenlere ilişkin brifing aldı.
KON Tv'de canlı yayın programına konuk olan Kurtulmuş, ardından Şemsi Tebrizi Cami ve Türbesi'ni, Konya Valiliği ile Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret etti.
Kurtulmuş, daha sonra AK Parti Konya İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi.