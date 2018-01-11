Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor ekonomi Bursa bilim dünya
Plaj ürünleri denetimde
Plaj ürünleri denetimde
Maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Maliyeti 13 binden başlıyor
20 milyon üyeyle çığır açtı!
20 milyon üye ile çığır...
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Türkiye %37 Tasarruf Etti
Türkiye %37 Tasarruf Etti

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş'tan Fenerbahçe'ye ziyaret

ANTALYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya'da kamp yapan Fenerbahçe Futbol Takımı'nı ziyaret etti.Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Bakan Kurtulmuş ve beraberindekileri...

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş'tan Fenerbahçe'ye ziyaret


ANTALYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya'da kamp yapan Fenerbahçe Futbol Takımı'nı ziyaret etti.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Bakan Kurtulmuş ve beraberindekileri teknik ve idari heyet ile futbolcular otelin girişinde karşıladı.

Teknik direktör Aykut Kocaman ve oyuncularla bir süre sohbet eden Kurtulmuş, Fenerbahçeli olarak Fenerbahçe kampında bulunmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, sarı-lacivertli ekibe başarılar diledi.

Takım kaptanı Volkan Demirel, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'a imzalı forma hediye etti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeFutbolKültür Ve Turizm BakanıNuman KurtulmuşSüper Lig
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5