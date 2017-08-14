Kulüp başkanının darbedildiği iddiası

TEKİRDAĞ (AA) - Çerkezköy Samsunlular Yaşar Doğu Spor Kulübü Başkanı Musa Kavlak, Çerkezköy Samsunlular Derneği Başkanı Enver Bayram'ın kendisini darbettiği iddiasıyla polise şikayette bulundu.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi Malkoçoğlu Caddesi'ndeki pastanede karşılaşan, Çerkezköy Samsunlular Derneği Başkanlığının yanı sıra Çerkezköy Belediye Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten Enver Bayram ile Çerkezköy Samsunlular Yaşar Doğu Spor Kulübü Başkanı Musa Kavlak arasında sosyal medya paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşlar tarafları güçlükle ayırdı.

Olayın ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne başvurarak genel adli muayene raporu alan Kavlak, daha sonra Gazi Polis Merkezi'ne giderek Bayram'ın kendisini darbettiğini iddia ederek şikayetçi oldu.



Polis merkezi önünde gazetecilere açıklama yapan Kavlak, pastanede kahvaltı yaptığını belirterek, şöyle devam etti:

"Beni Enver Bayram'ın şoförü aradı ve nerede olduğumu sordu. Ben de yerimi söyledim ve 10 dakika sonra Enver Bayram geldi. İçeri girer girmez yandaki sandalyeyi tutup bana savurdu. Araya diğer insanlar girdi. Bana 'Çerkezköy ikimize dar gelecek' dedi, hakaretler etti. Bunun da sebebi, benim sosyal medya hesabımdan yaptığım paylaşım. Ben kimseyi hedef göstermedim. Tüm paylaşımlarım ortadadır. Yarası olan varsa gocunur."

Bayram ise Kavlak ile aralarında bir arbede yaşandığını dile getirerek, "Yaşanması gerekiyordu yaşandı. Ancak onun dediklerinin çoğu yanlıştır." ifadelerini kullandı.