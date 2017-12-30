SAKARYA (AA) - İBRAHİM YOZOĞLU - Tüm dünyada büyük ilgiyle takip edilen kum sanatını akademik zemine taşıyan Ramazan Yumrutepe, "Kumun ve toprağın, meditasyon yönü, elektriği alma gücü var. Özel öğrenim gören çocuklarla alakalı ciddi bir çalışma yaptık. Çocuklara üst düzey beceriler kazandırdık." dedi.





Yaklaşık yedi yıldır kum sanatıyla ilgilenen ve alanında Türkiye'nin en önemli isimlerinden biri kabul edilen 34 yaşındaki Yumrutepe, çalışmalarını akademik zeminde de sürdürüyor. Tez çalışmalarını özel öğrenim gören çocuklar üzerinde devam ettiren Yumrutepe, olumlu sonuçlar aldığını bildirdi.

Yüksek lisans tezinde kum sanatını konu alan ve çalışmasını doktora tezine taşıyarak kapsamlı araştırmalar yapmayı amaçlayan Yumrutepe, bu sanatın Türkiye'de ve dünyada yayılması için çaba gösteriyor.

Türkiye'nin yanı sıra yaklaşık 18 ülkede gösteri yapan Yumrutepe, yurt içinde ve dışında büyük ilgi görüyor.

Sanatçı Ramazan Yumrutepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kum sanatına olan ilgisinin 7 yıl önce internette izlediği bir video sayesinde başladığını söyledi.

Ciddi bir çalışmanın ardından büyük emek vererek yıllarca çalıştığını ve kendini geliştirdiğini ifade eden Yumrutepe, "Doğada çok kum var ve hiçbirisi sanat eseri değil, sanatçının eli değene kadar, düsturu ile başladık. Yapmış olduğum şey insanoğlunun ham maddesi, o nedenle insanlar galiba izlediği zaman kendinden bir şeyler izliyormuş gibi etkilenmeye başladı. Bu da beni daha çok heyecanlandırıp daha da çok çalışmaya sevk etti." dedi.

Kum sanatını "Canlı performans gösteri sanatı" olarak tanımlayan Yumrutepe, müzik eşliğinde belli bir koreografi oluşturduğunu aktardı.

Yumrutepe, müziğin kum sanatının olmazsa olmazları arasında bulunduğunu belirterek, "Müzik eşliğinde güzel bir koreografi yapıp belli bir kitlenin karşısında canlı performans sergiliyorum. Her gösteri gerçekten büyük bir emek ve çalışma gerektiriyor. Her koreografiye yaklaşık 4 gün hazırlanıyorum." diye konuştu.

Oluşturduğu koreografilerin önce hikayesini yazdığını ve hepsinin bir hikayesi bulunduğunu aktaran Yumrutepe, kum sanatında sadece resim yapmanın yeterli olmayacağını, bir mesaj verme kaygısı taşıması gerektiğini vurguladı.

Ramazan Yumrutepe, kum sanatını koreografi eşlinde yapmanın keyifli olduğunu aynı zamanda izleyicileri de heyecanlandırdığını dile getirdi.

- Alanında tez yazdı

Türkiye'nin hemen her yerinde gösteri yaptığını, büyük organizasyonlarda ve salon programlarında sanatını icra ettiğini anlatan Yumrutepe, Avrupa ve Orta Asya dahil yaklaşık 18 ülkede canlı performans sergilediğini, bir televizyonda yayınlanan yetenek programında da derece yaptığını anımsattı.

Alanında akademik altyapı oluşturmak adına Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde yüksek lisans yaptığını ifade eden Yumrutepe, şunları kaydetti:

"Kum sanatıyla alakalı tez yazdım. Şu an tezimizi doktoraya taşıdık. İnşallah o da alanında bir ilk olup eğitime ve görsel sanatlara güzel bir katkı sağlar diye düşünüyorum. Gerçekten etkileyici bir sanat olduğu için özellikle çocuklar üzerinde ciddi bir çalışmamız var. Buna tezimde detaylı bir şekilde yer verdik. Kumun ve toprağın, meditasyon yönü, elektriği alma gücü var. Özel öğrenim gören çocuklarla alakalı ciddi bir çalışma yaptık. Çocuklara üst düzey beceriler kazandırdık. Seçilen 12 çocuk üzerinden çok ciddi çalışmalar yaptık, onların görsel sanatlarına ciddi anlamda katkı sunmayı başardık ve yüzde yüze yakın başarı sağladık. Akademik altyapı olarak çok daha ciddi çalışmaya devam ediyoruz ve bunu doktoraya taşıdık. Doktorada biraz daha kapsamlı olacak, disiplinlerarası çalışmaya önem vereceğiz."

Yumrutepe, sanatını popüler kültürden kurtarmak ve üniversitedeki akademik çalışmalara yer vermek için çalışmalarını sürdüreceğini belirterek, elinden geldiği kadar sanatını devam ettirmeye çalışacağını da sözlerine ekledi.