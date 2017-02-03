Kumburgaz'da denizde 5 kişinin kaybolması davası

İSTANBUL (AA) - Kumburgaz Kamiloba sahilinden deniz bisikletiyle açıldıktan sonra kaybolan ve 1'inin cesedine ulaşılan 5 kişiye deniz bisikleti kiralayan işletme sahibi Sinan Önügören'in yargılandığı davada, savcı mütalaasında, sanığın ''taksirle birden fazla kişinin ölüme neden olma'' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Sinan Önügören ile avukatı ve 6 müşteki katıldı.

Cumhuriyet Savcısı Cevdet Bozkurt, esas hakkındaki mütalaasında, tüm dosya kapsamı incelendiğinde sanık Sinan Önügören'in dikkat ve özen yükümlülüğünü ihlal ederek, ölüme sebep olduğunu belirtti.

Savcı Bozkurt mütalaasında, sanığın dosya kapsamına göre alınan her iki bilirkişi raporuna göre de olayda asli kusurlu olduğunu ancak dosya kapsamı değerlendirildiğinde sanığın olaydaki taksirinin basit taksir düzeyinde kaldığını ifade ederek, sanık Sinan Önügören hakkında ''taksirle birden fazla kişinin ölüme neden olma'' suçundan cezalandırılmasını ve alınan bilirkişi raporuna göre olayda kusur ve ihmalinin bulunduğu belirlenen yetkililer hakkında gereğinin yapılması için Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına ihbarda bulunulmasını talep etti.

Katılanlar ve sanığın avukatları söz alarak, mütalaaya karşı beyanlarını bildirmek için süre istedi.

Mahkeme heyeti, avukatlara süre vererek, duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Serdar Demir'in 17 Ağustos 2014'te kardeşi Doğan Demir ve arkadaşları Mikayil Çelik, Şükrü Kahraman ve Yusuf Büyükizgi'yle şüpheli Sinan Önügören'e ait deniz kenarındaki Garden Beach Club'a gittiği ve iş yerinde yardım amaçlı bulunan şüphelinin yeğeni Burak Önügören'den saat 14.00'te deniz bisikleti kiralayarak denize açıldıkları belirtildi.

İddianamede, 5 arkadaşın saat 16.00'da dönmeleri gerekirken dönmedikleri, denizde fırtınaya yakalanarak kayboldukları, Burak Önügören'in amcası şüpheli Sinan Önügören'e durumu bildirmesine rağmen şüphelinin Sahil Güvenliğe ve kolluk kuvvetlerine haber vermediği ifade edilen iddianamede, denize açıldıktan sonraki gün, gençlerin ailelerinin durumu emniyete bildirmesi üzerine şüpheli Önügören'in emniyete gittiği vurgulandı.

İddianamede, 23 Ağustos 2014'te ölen Serdar Demir'in cesedinin Marmara Adası sahilinde bulunduğu, diğer kişiler Doğan Demir, Mikayil Çelik, Şükrü Kahraman ve Yusuf Büyükizgi'ye ise ulaşılamadığı hatırlatıldı.

İddianamede, şüpheli Sinan Önügören'in ''taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma'' suçundan, 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Öte yandan, kaybolan gençleri denizde gördüğü iddia edilen deniz otobüsü kaptanı Yavuz Yılmaz ile cankurtaran Serkan Tunç, Garden Beach çalışanları Cem Bekdemir ve Burak Önügören ile Büyükçekmece Belediyesi yetkilileri hakkında, kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.