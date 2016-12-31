Kumluca'da

ANTALYA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni ve 15 Temmuz gazisi Mehmet Tahir İkiler, "Çocuklarımız bizlerden daha bilinçli ve imanlı. Devletin bekası söz konusu olunca nasıl ileri atılıyorlar bunu bizzat yaşayarak gördük." dedi.

İkiler, AK Parti Kumluca Gençlik Kolları Başkanlığının katkılarıyla Kumluca Belediyesince düzenlenen "Ayın Söyleşisi" etkinliğinde, 15 Temmuz'da yaşadıklarını ve tanık olduğu olayları dinleyiciler ile paylaştı.

Çocukken 12 Eylül darbesini yaşadığını, sabah olduğunda fırına ekmek almaya bile gidemediklerini anlatan İkiler, 15 Temmuz'u televizyondan ilk duyduğunda çocuğunu annesine emanet ederek eşiyle sokağa çıktıklarını ve ilk etapta sokaklarda hiçkimsenin olmadığını söyledi.

İkiler, daha sonra yavaş yavaş sokakların ve caddelerin hareketlenmeye başladığını dile getirerek, şunları anlattı:

"Tanklar caddelerde ilerlemeye başlamıştı. Ben hem bağırıyor hem de aracımı kullanıyordum. Bir ara aracımı tankların önüne sürdüm. Geldiler beni ve eşimi derdest edip aracımıza bindirdiler. Bir taraftan da üst rütbeli bir subay 'plakasını alın bu adamın' diye bağırıyordu. 'Eyvah darbe gerçekleşirse ilk kurbanlardan biri ben olacağım' diye düşündüm. Tanklar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne doğru ilerliyordu. Hemen külliyenin önüne koştuk. Oradaki kalabalığa, tankların külliyeye doğru geldiğini söyledim. Daha iki gün önce, 'zamanenin gençleri' dediğimiz gençler, nasıl 'ya Allah bismillah' deyip tankların önüne atlıyorlardı."

- "Bazı kardeşlerimiz tankların altında kaldı"

Tankların külliyenin önüne kadar geldiğini ve bazı vatandaşları ezdiğini belirten İkiler, darbecilerin havaya ateş açmasına rağmen kimsenin dağılmadığını vurguladı.

İkiler, yaşlı bir kişinin orada şehit edildiğini aktararak, "Kimse üslubunu bozmadı. Herkes imanlı ve kararlı bir şekilde duruyordu. Bir ara sessizlik oldu, o anda silah sesleri duyulmaya başladı. Oysaki adamlar helikopterle ateş açıyorlarmış. Bazı kardeşlerimiz tankların altında kaldı, tanktaki askerlere, 'tankın altındaki vatandaşlarımızı çıkarmamıza yardımcı olun' dedik. Tankın içinden bile çıkmadılar." dedi.

Uzun aradan sonra tankları ileri geri çektirdiklerini ve altında ezilen, yaralanan, vücutları parçalanan insanları görünce kendilerinden geçtiklerini anlatan İkiler, birçok insanın yakınlarının gözlerinin önünde bu şekilde yaralandığını ve şehit olduğunu söyledi.

Olaylar sırasında en unutamadığı anlardan birinin, yaşananları kamerasıyla çeken bir kadına "Çek kızım bunları, görsün milletimiz" dediği an olduğunu anlatan İkiler, kadının, tankın altında ezilerek yatan kişinin eşi olduğunu sonradan öğrendiğini belirtti.

- "Allah bize bir daha 15 Temmuz yaşatmasın"

Gözyaşları içinde konuşmasına devam eden İkiler, şunları kaydetti:

"Bu darbeciler, o kadar vicdansızdı ki tankların altında kalan insanlarımızı kurtarmaya izin vermediler. Yaralılarımızı minibüslere koyup hastanelere gönderdik. Sonuç olarak, gençlerimize güvenelim. Çocuklarımız bizlerden daha bilinçli ve imanlı. Devletin bekası söz konusu olunca nasıl ileri atılıyorlar, bunu bizzat yaşayarak gördük. Tüm bu yaşananlardan sonra bize diyorlar ki '15 Temmuz bir tiyatrodur.' Ben yılların tiyatrocusuyum, 15 Temmuz'a 'tiyatro' diyenler, o gece çekilen görüntüleri bir kez daha izlesinler. Ben çekmeyi aklıma getirmedim ama tesadüfen de olsa çeken arkadaşların görüntülerini izlesinler. Eğer bu tiyatro ise o gece hayatını kaybedenler de en gerçekçi, en büyük oyucu olurdu. Allah bize bir daha 15 Temmuz yaşatmasın."

Program sonunda Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, İkiler ve eşi Özlem İkiler'e çiçek vererek teşekkür etti.

Çiçeği alırken duygulanan Özlem İkiler, gözyaşları içinde "Ben çocukluktan beri çok korkaktım. Yalnız sokağa bile çıkamazdım ama o gece hiç korku hissetmedim. Allah böyle memleket meselelerinde insanın kalbinden korkuyu silip atıyor." diye konuştu.