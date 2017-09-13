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Kumpas davalarının hakim ve savcıları yargılanıyor

- FETÖ'nün, "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasına yönelik soruşturmanın yargı ayağını oluşturan ve binlerce kişi hakkında usulsüz dinleme kararı vermekle suçlanan 54 hakim ve savcının Yargıtay 16. Ceza Dairesinde yargılandığı davaya devam edildi

Kumpas davalarının hakim ve savcıları yargılanıyor

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasına yönelik soruşturmanın yargı ayağını oluşturan ve binlerce kişi hakkında usulsüz dinleme kararı vermekle suçlanan 54 hakim ve savcının yargılandığı davaya devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 16. Ceza Dairesinde görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanık ve avukatları ile müşteki avukatları katıldı. Mahkeme heyetine, Daire Üyesi Mehmet Öztunç başkanlık yaptı.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye iltisaklı olduğu gerekçesiyle Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından meslekten çıkarılan 25 hakim ve savcı hakkında hazırlanan iddianameyi 21 Nisan 2017'de kabul etmişti. Mahkeme heyeti, sanıkların Yargıtay 16. Ceza Dairesinde görülen "Selam Tevhid'de kumpas" davasında yargılanmaları nedeniyle dosyaların birleştirilmesine ve dava dosyasının Yargıtaya gönderilmesine karar vermişti.

Duruşmada, bu dosya ile İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesince gönderilen dosyanın birleştirilmesi nedeniyle kamuoyunda "Ergenekon", "Balyoz", "Askeri Casusuluk", "Odav TV", "Futbolda Şike", "17/25 Aralık", "Selam Tevhid", "MİT tırları", "yasa dışı dinleme", "Tahşiye", "usulsüz tahliyeler" gibi soruşturma ve kovuşturmalarda görev alan 25 hakim ve savcı hakkındaki iddianamenin özeti okundu.

Dosyaların birleştirilmesi nedeniyle sanıklara savunma yapmaları için söz verildi.

Sanıklardan, Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada "örgüt yok" kararı veren eski hakim Rüstem Eryılmaz, hakkındaki iddiaları reddetti.

Eryılmaz, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında bir süre tutuklu kaldıktan sonra itirafçı olarak tahliye edilen eski HSYK Üyesi Kerim Tosun'un, kendisiyle ilgili beyanlarını kabul etmedi.

Dönem arkadaşı Tosun'u, "cemaatçi değil, ülkücü" olarak bildiğini ileri süren Eryılmaz, "O arkadaş, etkin pişmanlıktan yararlanmayı garantilemek için birkaç isim daha ilave etmiş gibi geliyor, hakkımdaki beyanlarını kabul etmiyorum." dedi.

Örgütün şifreli haberleşme sistemi ByLock kulladığının tespit edildiği de belirtilen sanık Eryılmaz, ByLock kullanmadığını, bu yöndeki bilgi ve belgelerin hukuka aykırı elde edildiğini savundu.

Sanık Eryılmaz, "Tango ve buna benzer uygulamalara meraklı birisiydim, şu an hatırlamıyorum ama onu da açmış olabilirim, olsa olsa böyle olmuş olabilir diyorum. Merakımdan dolayı o tür programların çoğunu indirip deneyip siliyordum. Acaba onu da indirdim mi diye düşünüyorum ama hatırlamıyorum." savunmasını yaptı.

Dosya kapsamındaki iddialar ve delillerlerle sanıklara ceza vermenin mümkün olmayacağını ileri süren Eryılmaz, tahliyesine karar verilmesini istedi.

Mahkeme Başkanı Mehmet Öztunç'un soruları üzerine Eryılmaz, evinde yapılan aramalarda ele geçirilen terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'e ait kasetlerin, kendi evinde değil, babasının evinde bulunduğunu, kasetlerin babasına ait olduğunu iddia etti.

- "ByLock kullanmadım"

Savunma için söz alan eski savcı Ümit Zafer Çolak da FETÖ kapsamında tutuklanan ve itirafçı olan eski İstanbul Özel Yetkili Savcısı Seyfettin Atıcı'nın kendisi hakkındaki beyanlarını kabul etmedi.

Çolak, Atıcı'nın, "Dinlemelerle ilgili gelen yazıları okumak istediğimde birlikte çalıştığımız Savcı Ümit Zafer Çolak, 'Başsavcıvekili Fikret Seçen kızıyor, okumadan imzala geç' diyordu." şeklindeki beyanınlarının gerçeği yansıtmadığını savundu.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Çolak, tahliyesine karar verilmesini istedi. Mahkeme Başkanı Öztunç'un, "İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesince mahkememize gönderilen ByLock kullanıcısı olduğunuz yönünde tutanak var" demesi üzerine sanık Çolak, ByLock kullanmadığını ileri sürdü.

Söz alan sanık Metin Özçelik de hakkındaki iddiaları kabul etmedi, FETÖ ile hayatının hiçbir döneminde irtibatı bulunmadığını iddia etti. Bank Asya'da hesabı bulunmadığını, kendisinin, ailesinin FETÖ'nün okullarına, dershanelerine gitmediğini belirten Özçelik, ByLock kullanıcısı olduğu yönündeki evrakın da düzmece olduğunu savundu.

Duruşmaya yarın sanık savunmalarıyla devam edilecek.

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"Selam Tevhid"de Kumpas DavasıYargıtay 16. Ceza DairesiYargıtay Cumhuriyet Savcısı Murat İnam
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