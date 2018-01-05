Kumpas davası sanığı eski hakimden itiraflar - FETÖ'nün "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas kurmasına ilişkin 54 eski hakim ve savcının yargılandığı davanın sanıklarından eski hakim Mehmet Hamzaçebi, etkin pişmanlıktan yararlanmak üzere Yargıtay 16. Ceza Dairesine beyanda bulundu - Hamzaçebi'nin beyanından: - "(MİT Müsteşarı Fidan'ın ifadeye çağrıldığı soruşturma) O dosya, asıl eski savcı Bilal Bayraktar'ındı, Sadrettin Sarıkaya yedeğiydi. Sadrettin'in, MİT yöneticilerinin ifadeye çağrılmasını Bayraktar istediği için yaptığını biliyorum" - "Bayraktar, 'Ülkeyi bölmek istiyorlar. Oslo'da ülkenin yarısı gidiyor elden' gibi bir şeylerden bahsetti. 'Ondan dolayı yaptık' dedi ama kendisi bizzat yapmadı, Sadrettin üzerinden yaptırdı bunu. Kendisi ABD'ye gezi ayarladı o dönemde" - "(Pensilvanya'ya gittin mi?) diye sorduğumda inkar etti. 'Askerlerle beraberdik, onları atlatamazdım' gibi bir şeyler söyledi"

05 Ocak 2018 Cuma 11:06