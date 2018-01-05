Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat ekonomi dünya Abdullah Keleş Ercan Güler
Otomobilde lider değişti
Otomobilde lider değişti
Aydın Boysan vefat etti
Aydın Boysan vefat etti
Tek tuşla deterjan siparişi
Tek tuşla deterjan siparişi
4 film vizyona girecek
4 film vizyona girecek
Yemekmatik kartı geliyor
Yemekmatik kartı geliyor

Kumpas davası sanığı eski hakimden itiraflar

- FETÖ'nün "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas kurmasına ilişkin 54 eski hakim ve savcının yargılandığı davanın sanıklarından eski hakim Mehmet Hamzaçebi, etkin pişmanlıktan yararlanmak üzere Yargıtay 16. Ceza Dairesine beyanda bulundu - Hamzaçebi'nin beyanından: - "(MİT Müsteşarı Fidan'ın ifadeye çağrıldığı soruşturma) O dosya, asıl eski savcı Bilal Bayraktar'ındı, Sadrettin Sarıkaya yedeğiydi. Sadrettin'in, MİT yöneticilerinin ifadeye çağrılmasını Bayraktar istediği için yaptığını biliyorum" - "Bayraktar, 'Ülkeyi bölmek istiyorlar. Oslo'da ülkenin yarısı gidiyor elden' gibi bir şeylerden bahsetti. 'Ondan dolayı yaptık' dedi ama kendisi bizzat yapmadı, Sadrettin üzerinden yaptırdı bunu. Kendisi ABD'ye gezi ayarladı o dönemde" - "(Pensilvanya'ya gittin mi?) diye sorduğumda inkar etti. 'Askerlerle beraberdik, onları atlatamazdım' gibi bir şeyler söyledi"

Kumpas davası sanığı eski hakimden itiraflar



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
"Selam Tevhid" Soruşturmasında KumpasBilal BayraktarFETÖ/PDYMehmet HamzaçebiSadrettin Sarıkaya
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5