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Kuraklık çeken Etiyopyalılara ramazanda İHH yardımı

ADDİS ABABA (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Etiyopya'nın Somali eyaletinde kuraklıkla mücadele eden 535 aileye gıda yardımı ulaştırdı. Ramazan ayı dolayısıyla eyaletin başkenti Jigjiga'da yaşayan ihtiyaç...

Kuraklık çeken Etiyopyalılara ramazanda İHH yardımı

ADDİS ABABA (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Etiyopya'nın Somali eyaletinde kuraklıkla mücadele eden 535 aileye gıda yardımı ulaştırdı.

Ramazan ayı dolayısıyla eyaletin başkenti Jigjiga'da yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere un, pirinç, şeker, hurma ve yağdan oluşan paketler dağıtıldı.

İHH Proje Koordinatörü Metin Başbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuraklıkla boğuşan bölgede gerçekleştirilen çalışma sayesinde ailelerin bu ayı gıda sıkıntısı çekmeden geçirebileceklerini söyledi.

Başbay, "Bu yardımların Türkiye ve Etiyopya halkı arasında kardeşlik bağı oluşturduğuna inanıyoruz. Bu vesileyle ülkemizdeki hayırseverlere İHH adına teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

- İstanbul İslam Eğitim Merkezi'nin inşası sürüyor

Bölgede bir ay önce inşasına başlanılan İstanbul İslam Eğitim Merkezi'ni de ziyaret ettiklerini kaydeden Başbay, merkezin eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimde zorluk çeken insanlar için önemli bir boşluğu dolduracağına inandıklarını belirtti.

Yaklaşık 140 bin dolara mal olacak, içinde 4 derslikli bir okul, klinik ve mescidin bulunduğu merkez, eylül ayı itibarıyla bölge halkana hizmet vermeye başlayacak.

Vakıf, ramazan ayı boyunca 104 ülkede 300 bin aileye gıda yardımı ulaştıracak.

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Anahtar Kelimeler:
EtiyopyaİHHRamazan
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