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Kur'an eğitimini tamamlayan çocuklar şenlikte buluştu

- Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki camilerde yaz Kur'an kursu eğitimini tamamlayan öğrenciler için şenlik düzenlendi - İl Müfütüsü İşliyen: - "Sur'da hiç hatırlamak istemediğimiz, yeniden yaşanmaması için çok dua ettiğimiz çok elim hadiseler yaşadık. Maalesef bu elim hadiselerde küçücük çocuklarımız kullanıldı"

Kur'an eğitimini tamamlayan çocuklar şenlikte buluştu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki camilerde yaz Kur'an kurslarında eğitimlerini tamamlayan öğrenciler düzenlenen şenlikte bir araya geldi.

İl Müftülüğünce, Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programa imamlar, eğitmenler, öğrenciler ve velileri katıldı.

Çocukların Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okuduğu programda tiyatro gösterimi ile bilgi yarışması da düzenlendi.

İl Müftüsü Burhan İşliyen, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl Diyarbakır genelinde 65 bin öğrencinin Kur'an kurslarına katıldığını söyledi.

Kur'an kurslarının hareketli geçtiğini belirten İşliyen, şunları ifade etti:

"Bütün çocuklarımızın Kur'an-ı Kerim'i öğrenmesi anlamlı ama özellikle Sur ilçesindeki çocuklarımızın öğrenmesi çok daha anlamlıdır. Geçtiğimiz senelerde Sur'da hiç hatırlamak istemediğimiz, yeniden yaşanmaması için çok dua ettiğimiz çok elim hadiseler yaşadık. Maalesef bu elim hadiselerde küçücük çocuklarımız kullanıldı. Bu çocuklarımız Kur'an, sünnet ve Hazreti Muhammed ile tanışırlarsa inşallah hep beraber Diyarbakır'ı dünyamızı ve çevremizi manen ve madden imar edecekler."

Şenlikte Büyükşehir Belediyesince çekilişle belirlenen 100 öğrenciye bisiklet hediye edildi.










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