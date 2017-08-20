Kuran kursunda hat sanatını da öğreniyorlar

VAN (AA) - YUSUF SOYALP / ÖZKAN BİLGİN - Van'da açılan yaz dönemi Kur'an-ı Kerim kursuna katılan çocuklara hat sanatı da öğretilerek, bu sanatın yaşatılması amaçlanıyor.

İl Müftülüğü ile İpekyolu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce tarihi Hüsrev Paşa Camisi'nde yaz dönemi Kur'an-ı Kerim kursu açıldı.

Kursa katılan çocuklara hat sanatı eğitimi de veriliyor.

Hüsrev Paşa Camisi İmamı Ahmet Hüsrev Koyuncu, kursa katılan çocukların sayısını artırmak ve cami ile bütünleşmelerini sağlamak amacıyla hat sanatı eğitimi verdiklerini söyledi.

Hat sanatı eğitiminin başlamasının ardından kursa katılan çocuk sayısında artış yaşandığını anlatan Koyuncu, "Kurslara çok sayıda çocuk gelmiyordu. Biz de buna bir çözüm bulmak istedik. Bu kapsamda mahalleleri gezerek ailelerine, çocuklara hem Kur'an eğitimi hem de hat sanatı eğitimi vereceğimizi ilettik. İlerleyen süreçte çocuklar yavaş yavaş gelmeye başladı." dedi.

- "Çocuklar kurslarda hem eğleniyor hem de hat sanatını öğreniyor"

Koyuncu, çocukların kurslarda hem eğlendiğini hem de hat sanatını öğrendiğini dile getirdi.

Kursu tamamlayan çocukların ileride bu sanatı yaşatacaklarını ifade eden Koyuncu, şöyle konuştu:

"Çocukları küçük yaşta hat sanatıyla tanıştırarak bu sanatın yok olmasını engellemek istiyoruz. Öğrencilere hat sanatının kağıt üzerinde nasıl yazılacağını, nelere dikkat edilmesi gerektiğini öğreterek, Kur'an-ı Kerim'i de kolay yoldan öğretmiş oluyoruz. Bu sanat da Kur'an-ı Kerim gibi Arapça harflerle yazıldığı için bu iki eğitim birbirini tamamlıyor."

Koyuncu, kursta çocukların yanı sıra 10 yetişkine de hat sanatını öğrettiklerini belirtti.

İpekyolu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Kayakeser ise kaybolmaya yüz tutmuş hat sanatını yaz Kur'an kurslarında yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

Çocukların hat sanatıyla Kur'an-ı Kerim'i sevmeye başladığını vurgulayan Kayakeser, "Çocukların yaz Kur'an kurslarına gelip eğitimler alması gerçekten güzel. Aslına bakarsanız ileriki yıllarda ilimizde bu sanatı yaşatacak nitelikte kişilerin yetiştirilmesi önemli bir olaydır." diye konuştu.