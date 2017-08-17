"Kur'an üzerine yemin ettirip sınav sorularını verdiler"

ADANA (AA) - Adana'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan aralarında rütbelilerin de olduğu eski emniyet mensubu 26'sı tutuklu 40 sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada bazı tutuksuz sanıklar ile tutuklu sanıklar Abdurrahman Durmuş, Ahmet Acarlar, Ahmet Orçan, Ali Gül, Ali Saraçoğlu, Cemil Karaca, Engin Maden, Eyyüp Gökay Güllü, Hidayet Ortak, Hüdail Odabaşı, İbrahim Yalçimin, İsmail Tanrıverdi, Kenan Çolak, Mahmut Tezcan Ünal, Mehmet Bahadır Sakin, Murat Çanakçı, Murat Saydam, Mustafa Akkuş, Mustafa Kaya, Mustafa Pektaş, Osman Aydın, Samet Kuşdemir, Yaşar Çiçek, Yaşar Erdem, Yıldırım Bayazıtoğlu ve Ziya Şahin ile avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti tarafından savunması istenen tutuksuz sanık Hakkı Özdoğan etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini ve komiserlik sınavı için 300 adet soru aldığını söyledi.

Polis V.D. tarafından arandığını ve kendisine bir adres verildiğini belirten Özdoğan, şöyle devam etti:

"Bana verilen adresteki eve gittiğimde bir şahıs vardı. Bu kişi bana tam 300 soru verdi. 'Komiserlik sınavına bu sorular üzerinden çalış, çünkü bunların içinden çıkacak.' dedi. Ben bu durumun etik olmadığını kendisine ilettim fakat bana teşkilat içerisinde adaletsiz insanlar var denildi. Bana Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ettirildi. Ben de yemin ettim. Komiserlik sınavına girdiğimde 100 soru soruldu tam 80 soru bana verilen sorular içerisinden çıktı. 82 puanla komiserlik sınavını kazandım. Bursa'da komiserliğe başladım. Zaten bana 'Seni orada karşılayacaklar.' denildi. Mehmet K. ve Kadir Ç. isminde iki şahıs ile sınav sonrası tanıştım. Kadir'in arabasıyla Polis Koleji'ne gittik. Bizi orada bir şahıs karşıladı ve Polis Koleji'nde kaldık."

Gidecekleri illerde hangi mahallelerde ev tutacaklarının da kendilerine söylendiğini aktaran Özdoğan, iki haftada bir sohbet toplantılarına katıldıklarını ve bu toplantılarda yapıdan sürekli "hizmet hareketi" adıyla bahsedildiğini belirtti.

Daha sonra Adana'ya tayininin çıktığını ve burada da toplantılara katıldığını ifade eden Özdoğan, 17-25 Aralık sürecinde de toplantıların devam ettiğini söyledi.

ByLock programının kendisine 2014 sonrası Seyhan D. tarafından yüklendiğini itiraf eden Özdoğan, şunları söyledi:

"Yanında Selahattin Y. vardı. Bu şahıslar Pozantı'ya geldi ve telefonuma ByLock uygulaması yüklendi. Bana bu programın gayrimeşru olmadığı söylendi. Bu program üzerinde gelen mesajların silineceği söylendi. Yüklendikten 3 ay sonra ben bu programı sildim. Ben bildiklerimi heyetinize anlattım. Beraatimi talep ediyorum."

Savunması alınan tutuksuz sanık Mustafa Aslan'da etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini ve terör örgütü üyeliği iddiasını kabul etmediğini aktardı.

2008-2013'te Adana'da dini sohbetlere katıldığını anlatan Aslan, şöyle konuştu:

"Bu yapı ile beni tanıştıran Hamdi U. isimli şahıstır. Ben şubede çalışırken namazlarımı kılıyordum. Benim abdest aldığımı görünce beni takip etmişler. Hamdi U. bana 'Biz dini kitaplar okuyoruz, sende gel.' dedi. Beni şube abisi ile tanıştırdı. Sohbet toplantılarında Fetullah Gülen'in ağlamaklı videoları izlettiriliyor risaleler okunuyordu. Sohbet toplantılarına abiliği polisler yapıyordu. 17-25 Aralık sürecinden sonra ben bu cemaat adıyla anılan yapıya gitmemeye başladım. Bu yapı askeriye gibiydi. Sürekli Fetullah Gülen'in ağlamaklı videoları izlettiriliyordu. Cemaat adıyla bilinen bu yapıda gizlilik esası vardı."

Daha sonra iddia makamı ise tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamı yönünde mütalaasını verdi.

Mahkeme heyeti de diğer sanıkların ve avukatların beyanlarının tamamlanması için duruşmayı yarına erteledi.



