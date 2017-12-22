Kurbağalıdere Köprüsü'nde yenileme çalışmaları başladı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de trafik sıkışıklığına neden olduğu için yıkılarak yenilenmesine karar verilen Kurbağalıdere Köprüsü'nde, ön hazırlık çalışmaları başladı.

Sabah saatlerinde köprünün bulunduğu bölgeye gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, saat 09.00 itibarıyla köprüyü araç trafiğine kapattı. Yönlendirme tabelalarını da yerleştiren ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yıkım öncesi sürdürülen ön hazırlık çalışmaları etaplar halinde tamamlanacak, ardından köprünün yıkımı gerçekleştirilecek.

Bu çalışmalar sırasında köprünün yaya trafiğine açık olacağı, yıkım başladıktan sonra yayalar için geçici bir güzergah oluşturulacağı bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, köprünün, İBB Altyapı Hizmetleri Müdürlüğünün yürüttüğü kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacağı belirtilerek, Fikirtepe'de, yetersiz kalan ve trafik sıkışıklığına neden olan Kurbağalıdere Köprüsü'nün, Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu (UTK) kararıyla yenileneceği, çalışmaların da 90 günde tamamlanacağı bildirilmişti.