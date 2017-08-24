"Kurban atıkları hastalık habercisi"

İSTANBUL (AA) - HANİFE SEVİNÇ - İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, kesim öncesi ve sonrası veteriner hekim muayenesi yapılamadan tüketilen etlerin ve çevreye yayılan atıkların halk sağlığını olumsuz etkilediğini belirterek, hayvanların kıl, deri, bağırsak içeriği, kan, kemik ve tırnak gibi atıklarının birçok hastalığa neden olabileceğini söyledi.

Arslan, Kurban Bayramı'na ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'a gelen kurbanlık hayvanların belediyelerin hazırladığı ünitelerde kesilirken, bir kısmının da bahçe, otopark, otoban kenarlarında, oto yıkama ve yağlama yerlerinde, hatta sokak ortasında kontrolsüz kesildiğini dile getirdi.

Bu alanlarda kesilen hayvanların kan, deri ve iç organlar gibi bölümlerinin gelişigüzel etrafa atıldığını dile getiren Arslan, şöyle devam etti:

"Kesim öncesi ve sonrası veteriner hekim muayenesi yapılamadan tüketilen etler ile çevreye yayılan atıklar halk sağlığını olumsuz etkilemektedir. Hayvanların kıl, deri, bağırsak içeriği, kan, kemik ve tırnak gibi atıkları birçok hastalığa neden olabilmektedir. Özellikle Kurban Bayramı döneminde kedi ve köpek gibi sokak hayvanları tarafından tüketilen hayvansal atıklar ile hayvanlardan insanlara geçen kist hidatik, tüberküloz ve kuduz gibi zoonoz hastalıklar yayılmaktadır. Bu kontrolsüz kesim ve tüketim beraberinde hayvanlardan insanlara, hayvanlardan hayvanlara geçen hastalıkların yayılmasına neden olmaktadır. Büyük ve küçükbaş hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıkların görülme sıklığının Kurban Bayramı'nda yüzde 5 oranında arttığı tahmin edilmektedir."

- Kesim merkezleri şehir dışına kurulmalı

İstanbul Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Murat Arslan, her yıl Kurban Bayramı döneminde karasinek popülasyonunun büyük oranda arttığını belirterek, "Karasinekler yumurtalarını gübre, çöp, organik atık gibi yerlere bırakmaktadır. Özellikle Kurban Bayramı döneminde oluşan gübre ve organik atıklarla İstanbul'da ilçe merkezlerinde karasinek üremesi hat safhalara ulaşmaktadır. Bu da halk sağlığını olumsuz etkilemekte ve karasinek mücadelesi için yapılan ilaçlamayla da ekonomik kayıplara, çevre kirliliğine yol açmaktadır." diye konuştu.

Büyük şehirlerde kurban ibadetinin asgari teknik ve hijyenik şartlarda gerçekleştirilebilmesi için şehir merkezleri dışında tam donanımlı satış ve kesim merkezlerinin oluşturulması gerektiğini vurgulayan Arslan, hayvanların şehir merkezlerine alınmaması gerektiğini söyledi.

Arslan, tam donanımlı bu merkezlerde randevu sistemi ile 3 gün 24 saat kesim yapılabilmesi gerektiğini belirterek, geceleri ve bayramın 2. ve 3. günleri düşük fiyatla kesim hizmeti sunulmasının vatandaşları teşvik edeceğini dile getirdi.

- "Hayvansal atıklar ekonomiye kazandırılabilir"

Murat Arslan, satış ve kesim noktaları dışında kesim ve satışa kesinlikle izin verilmemesi gerektiğini belirterek, şu önerilerde bulundu:

"Satış ve kesim noktalarında halk sağlığının korunabilmesi amacıyla kesim öncesi hayvanın ve kesim sonrası tüketime sunulacak etin muayenesi hayvanlardan insanlara geçen hastalıkların kontrolünü sağlamak amacıyla mutlaka görevli veteriner hekim tarafından yapılmalıdır. Uygun görünen sağlıklı etler tüketilmelidir. Zoonoz hastalıklar denetimli kesim ve muayeneyle büyük ölçüde engellenebilmektedir. Karkaslar parçalama ünitesinde parçalanıp paketlendikten sonra vatandaşlarımıza teslim edilmelidir.

Toplu kesim yerlerinde yapılan kesimler sonrası atıkların toplanarak değerlendirilmesi ekonomik geri dönüşüm sağlayacaktır. Bu sayede Kurban Bayramı'nda ortaya çıkan hayvansal atıklar kan, deri, iç organlar sanayide değerlendirilerek ülke ekonomisine kazandırılmış olacaktır."