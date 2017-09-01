Kurban Bayramı kutlanıyor

ANKARA (AA) - Kurban Bayramı, yurt genelinde kutlanıyor. Bayram namazı için vatandaşlar camileri doldurdu.

Başkentte vatandaşların bayram namazı için gittiği camilerin başında Kocatepe ve Hacı Bayram Veli camileri geldi.

Ankara Valisi Ercan Topaca'nın da bulunduğu çok sayıda vatandaş, bayram namazını Kocatepe Camisi'nde kıldı.

Kocatepe Camisi'nde namaz öncesi vaaz veren Ankara Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, Kurban Bayramı'nın Müslümanlar arasında sevgi, saygı, kardeşlik duygularının pekişmesine, birlik ve beraberliğin kuvvetlenmesine vesile olduğunu vurguladı.

Sönmezoğlu, bayramda fakir ve ihtiyaç sahibi kimselerin de hatırlanmasını isteyerek, Kurban Bayramı'nın İslam coğrafyasına ve tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluklar getirmesini temenni etti.

Kılınan bayram namazının ardından Kocatepe Camii imamı Mehmet Atıcı irat ettiği hutbede bayram tatillerinde yaşanan trafik kazalarına işaret ederek, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Farklı ülkelerden gelen Müslümanların da yer aldığı bayram namazı sonrası Ankara Valisi Topaca, İl Müftüsü Sönmezoğlu, İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Artar vatandaşlarla bayramlaştı. Vali Topaca bayramlaştığı çocuklara da bayram harçlığı verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ise bayram namazını Hacı Bayram Veli Camisi'nde kıldı.

Gökçek, namaz sonrası vatandaşların bayramını tebrik etti.