Kurban Bayramı tatili için özel seçenekler Setur'da

İSTANBUL (AA) - Kurban Bayramı tatili için Setur, Avrupa şehirlerinden ABD ve Hindistan gibi rotalara uzanan turlarına ek olarak yerli turistin her zaman gözde tatil mekanı Ege sahilleri için de pek çok seçenek sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Setur, Kurban Bayramı tatilinin uzunluğunu fırsat bilip uzaklara kaçmak ya da yakın yerlerde dinlenmek isteyenler için yurt içi ve dışında pek çok tatil seçeneği sunuyor.

Bu bayram da yerli turistin ilk rotasının Ege sahilleri olması beklenirken, Bodrum ve Çeşme'de denizin tadını çıkarmak ve eğlenmek en iyi alternatifler olarak öne çıkıyor.

Bayramı dinlenerek geçirmek isteyenler için de Setur’un önerisi Datça, Akyaka, Kaş ve Göcek sahilleri oluyor. Aqua park, mini kulüp ve eğlenceli animasyonların bulunduğu Antalya’nın tatil beldeleri Kemer ve Belek çocuklu ailelerin, Cunda ve Bozcaada ise İstanbul’a yakın destinasyonları tercih edenlerin gözde tatil mekanları olmaya devam ediyor. Setur, kişi başı gecelik 250 TL’den başlayan otel alternatiflerinde boş kalan odalar için son günler olduğuna dikkati çekiyor.





- Uzun bayram uzak rota





Setur ayrıca, uzun Kurban Bayramı tatilini fırsat bilip yurt dışına gitmek isteyenler için de Avrupa başkentlerinden ABD’ye, Hindistan ve Nepal’e pek çok rotaya turlar düzenliyor.

Setur, Kurban Bayramı tatilini Avrupa’da geçirmek isteyenlere 20-23 Ağustos'taki Marsilya ve Provence turu ile 22-27 Ağustos’taki Napoli ve Amalfi kıyıları turunu öneriyor.

Provence turuna katılanlar, Arles & Les Baux de Provence köyünü ziyaretin ardından dünyaca ünlü ressam Van Gogh’a ilham kaynağı olmuş St. Remy’yi de görme fırsatı elde edecek.

Setur, daha uzakları tercih edenler için de 18-27 Ağustos'ta New York & Batı Amerika turunu düzenliyor. Bu tur New York’ta geçirilecek 3 günün ardından 2 günlük Las Vegas ve 3 günlük Los Angeles gezilerini de kapsıyor.

Setur, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla ayrıca, Sicilya, Hindistan-Nepal, Hollanda-Belçika ile Miami, Orlando ve New York’u kapsayan Doğu ABD turu gibi pek çok rotaya da turlar düzenliyor.

Setur turları hakkında daha detaylı bilgi "www.setur.com.tr" adresinden alınabilecek.