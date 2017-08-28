Kurban Bayramı tatilinde yat turlarına yoğun ilgi

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde çeşitli koylara düzenlenen günübirlik yat turları, Kurban Bayramı'nda yoğun ilgi görüyor.

Kentin önemli turizm noktalarından Taşucu Mahallesi'ndeki işletmeler tarafından düzenlenen turlara katılanlar, yatlarla farklı koyları gezerek tatilin keyfini çıkarıyor. Tatilciler, düzenlenen çeşitli etkinlikler ve animasyon gösterileriyle de eğleniyor.

Kurban Bayramı tatilinde yaşanan yoğunluk ise turizmcileri sevindiriyor.

Silifke Turizm Derneği Başkanı Ali Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla sahillerde doluluk oranının en üst seviyeye ulaştığını söyledi.

Bayram tatilinin 10 güne çıkarılmasının turizmcilerin yüzünü güldürdüğünü anlatan Küçük, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet yetkililerine teşekkür etti.

İlçede düzenlenen günübirlik yat turlarının tatilcilere farklı bir seçenek sunduğunu vurgulayan Küçük, "Turlara katılanlar, bölgenin bakir güzelliklerine, mavi suların eşsizliğine tanıklık ederek huzurlu bir gün geçirip stres atıyor. Yerli ve yabancı turistler yat turlarına büyük ilgi gösteriyor. Düzenlediğimiz turlarla katılımcılara bölgedeki tarihi ve doğal güzellikleri gösterme fırsatı sunduğumuz gibi köpük partisiyle de doyasıya eğlenmelerini sağlıyoruz." dedi.

Tur sırasında tatilcilerin Dana Adası, Barbaros, Tisan ve Boğsak koylarında denize girebildiğini dile getiren Küçük, "Tatilciler ayrıca su kayağı ve sörf gibi su sporları yapabiliyor. Çeşitli aktivitelere katılan misafirler 8 saatlik sürede unutulmaz bir gün geçiriyor. Turlara çevre il ve ilçelerden çok sayıda kişi katılıyor." ifadelerini kullandı.

Tatilciler de gün boyunca birbirinden güzel koylarda denize girme şansı buldukları için yat turunu tercih ettiklerini belirtti.