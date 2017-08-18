Kurban Bayramı'na doğru

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 4'ü Avrupa, 3'ü Anadolu yakasında olmak üzere 244 bin metrekarelik alanda 7 kesimhane ve hayvan satış noktası oluşturduklarını belirterek, burada takriben 12 bin büyükbaş, 2 bin küçükbaş hayvanın alıcılarını beklediğini söyledi.

Topbaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Kurban Bayramı için hazırlanan Alibeyköy Kurban Satış ve Kesim Merkezi'nde kurbanlıkları inceledi, hayvan sahipleriyle görüştü. Topbaş ayrıca, kurban kesim makinelerini de inceleyerek çalışma yöntemi hakkında bilgi verdi.

Ardından açıklama yapan Topbaş, bayramların toplumları kaynaştıran, dargınlıkları ortadan kaldıran ve birliktelik oluşturan önemli bir zaman dilimi olduğunu söyledi.

Kurban Bayramı yaklaşırken hazırlıklara devam ettiklerini anlatan Topbaş, "Mahalle araları ve sokaklara kadar her tarafta kurban satışı ve kesimi görürdük. 15 milyonluk bir şehirde kurban kesimi noktaları oluşturmak ve insanlarımızın o alışkanlıklarından vazgeçirmek çok kolay değil." diye konuştu.

- "Kesimle ilgili 125 bin kişiye eğitim verdik"

Kadir Topbaş, bir vecibeyi yerine getirirken hassas olunması gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Canlı varlık olan kurbanları keserken onların da hayat sahibi olduğunu bilmek lazım. Rabbimizin mana alemindeki anlamını bilemeyiz. Mutlaka bir hikmeti vardır. Bir de sosyal bir vaka. Belediye olarak biz de İstanbul'a ilk geldiğimiz zamanlarda ciddi sorunlar vardı. Kurban kesim noktaları yoktu. Satış hijyenik olmayan, sıkıntılı ortamlarda yapılırdı. Milli Eğitim Bakanlığı ve İSMEK'le birlikte kurban kesimiyle ilgili bin 125 kişiye eğitim verdik. Anadolu'da memleketinden hayvan kesimini bilen insan, şehre gelince aynı reflekslerin olduğunu zannederek kesmeye çalışıyor. Kolunu bacağını kesiyor ve yaralanmalar oluyor. Halbuki bu artık profesyonel bir iş. Doğru yapmak lazım. Bunu bilenlere vermek lazım. Eğitim verdik ve oldukça başarılı bir noktaya geldik."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul'da 244 bin metrekarelik alanda 7 kesim ve hayvan satış noktası oluşturduklarını belirterek, "Bunun 4'ü Avrupa, 3'ü Asya yakasında. Burada takriben 12 bin büyükbaş, 2 bin küçükbaş hayvan alıcılarını ve kesimi bekliyor." dedi.

Topbaş, mekanların gayet uygun ve hijyenik olduğunu belirterek, "Başarılı bir çalışma. Bu modernliği arzuluyorduk. İnternet üzerinden de satışlar var. Artık gelişen kentte bireysel olarak bu faaliyeti yapmak çok zorlaştı. Bu işlem gelişigüzel yapıldığı zaman çevre kirliliği başta olmak üzere birçok hastalığa da ortam hazırlanıyor. Ayrıca bu noktalarda hiçbir şey zayi olmayacak şekilde kesim yapılıyor. İlçe belediyelerimizden de kesimhane kuranlar var. Onlara, vakıf ve derneklere de destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.