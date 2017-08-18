Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Rosneft Avukat Metin Uracin gıda
“Marmara'nın incisi“ Tekirdağ tatilcileri bekliyor
Tekirdağ tatilcileri bekliyor
Enerjisini güneşten alıyor
Enerjisini güneşten alıyor
FIFA yılın adaylarını açıkladı
FIFA yılın adaylarını açıkladı
Ödemeleri erteleme dönemi
Ödemeleri erteleme dönemi
Sahte taş uyarısı
Sahte taş uyarısı

Kurban Bayramı'na doğru

- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş, Alibeyköy Kurban Satış ve Kesim Merkezi'nde incelemelerde bulundu - Topbaş: - "İstanbul'da 244 bin metrekarelik alanda 7 kesimhane ve hayvan satış noktamız var. Bunun 4'ü Avrupa, 3'ü Asya yakasında. Burada takriben 12 bin büyükbaş, 2 bin küçükbaş hayvan alıcılarını ve kesimi bekliyor"

Kurban Bayramı'na doğru

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 4'ü Avrupa, 3'ü Anadolu yakasında olmak üzere 244 bin metrekarelik alanda 7 kesimhane ve hayvan satış noktası oluşturduklarını belirterek, burada takriben 12 bin büyükbaş, 2 bin küçükbaş hayvanın alıcılarını beklediğini söyledi.

Topbaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Kurban Bayramı için hazırlanan Alibeyköy Kurban Satış ve Kesim Merkezi'nde kurbanlıkları inceledi, hayvan sahipleriyle görüştü. Topbaş ayrıca, kurban kesim makinelerini de inceleyerek çalışma yöntemi hakkında bilgi verdi.

Ardından açıklama yapan Topbaş, bayramların toplumları kaynaştıran, dargınlıkları ortadan kaldıran ve birliktelik oluşturan önemli bir zaman dilimi olduğunu söyledi.

Kurban Bayramı yaklaşırken hazırlıklara devam ettiklerini anlatan Topbaş, "Mahalle araları ve sokaklara kadar her tarafta kurban satışı ve kesimi görürdük. 15 milyonluk bir şehirde kurban kesimi noktaları oluşturmak ve insanlarımızın o alışkanlıklarından vazgeçirmek çok kolay değil." diye konuştu.

- "Kesimle ilgili 125 bin kişiye eğitim verdik"

Kadir Topbaş, bir vecibeyi yerine getirirken hassas olunması gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Canlı varlık olan kurbanları keserken onların da hayat sahibi olduğunu bilmek lazım. Rabbimizin mana alemindeki anlamını bilemeyiz. Mutlaka bir hikmeti vardır. Bir de sosyal bir vaka. Belediye olarak biz de İstanbul'a ilk geldiğimiz zamanlarda ciddi sorunlar vardı. Kurban kesim noktaları yoktu. Satış hijyenik olmayan, sıkıntılı ortamlarda yapılırdı. Milli Eğitim Bakanlığı ve İSMEK'le birlikte kurban kesimiyle ilgili bin 125 kişiye eğitim verdik. Anadolu'da memleketinden hayvan kesimini bilen insan, şehre gelince aynı reflekslerin olduğunu zannederek kesmeye çalışıyor. Kolunu bacağını kesiyor ve yaralanmalar oluyor. Halbuki bu artık profesyonel bir iş. Doğru yapmak lazım. Bunu bilenlere vermek lazım. Eğitim verdik ve oldukça başarılı bir noktaya geldik."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul'da 244 bin metrekarelik alanda 7 kesim ve hayvan satış noktası oluşturduklarını belirterek, "Bunun 4'ü Avrupa, 3'ü Asya yakasında. Burada takriben 12 bin büyükbaş, 2 bin küçükbaş hayvan alıcılarını ve kesimi bekliyor." dedi.

Topbaş, mekanların gayet uygun ve hijyenik olduğunu belirterek, "Başarılı bir çalışma. Bu modernliği arzuluyorduk. İnternet üzerinden de satışlar var. Artık gelişen kentte bireysel olarak bu faaliyeti yapmak çok zorlaştı. Bu işlem gelişigüzel yapıldığı zaman çevre kirliliği başta olmak üzere birçok hastalığa da ortam hazırlanıyor. Ayrıca bu noktalarda hiçbir şey zayi olmayacak şekilde kesim yapılıyor. İlçe belediyelerimizden de kesimhane kuranlar var. Onlara, vakıf ve derneklere de destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Alibeyköy Kurban Satış Ve Kesim Merkeziİstanbul Büyükşehir Belediye BaşkanıKadir TOPBAŞKurban Bayramı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5