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Kurban Bayramı'na doğru

- Ardahan'daki hayvan pazarında hareketlilik yaşanıyor

Kurban Bayramı'na doğru

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan pazarında yoğunluk yaşanıyor.

Kentin kırsal kesiminde hayvancılık yapan besiciler, kurbanlıklarını satışa sunmak için sabah saatlerinde Atatürk Mahallesi'ndeki Ardahan Hayvan Pazarı'na getirdi.

Ardahanlılar ile kurbanlık almak için başka şehirlerden kente gelen vatandaşlar pazara yoğun ilgi gösterdi. Besiciler ile kurbanlık alacak vatandaşların sıkı pazarlıklar yaptığı pazarda yoğunluk sürüyor.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Turgay Şişman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentten başka illere kurbanlık sevkiyatının yapıldığını ve kentteki hareketliliğin devam ettiğini söyledi.

Şişman, "Şu an binlerce kurbanlık hayvanı il dışına sevk ettik. Ardahan'dan ne kadar hayvanı il dışına gönderdiğimiz birkaç gün içinde netleşir. Bölge için iyi bir sonuç ümit ediyoruz." dedi.

Şişman, sevkiyatın ve piyasanın olumsuz etkilenmemesi için görevlilerin gerekli önlemleri aldığını sözlerine ekledi.

Vatandaşlardan Adem Yılmaz ise "Birkaç gündür geliyorum ama kendime göre kurbanlık bulamadım. Önceki yıllarda alternatif daha fazlaydı." dedi.

Sabahın erken saatinde pazara gelen satıcılardan hayvanını satanlar pazardan erken ayrılırken, satamayanlar ümitle bir süre daha beklemek zorunda kalıyor.

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Ardahanda Hayvan Pazarında Bayram Hareketliliği
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