Kurban Bayramı'nda ALO 181'e gelen ilginç çağrılar

ANKARA (AA) - YILDIZ NEVİN GÜNDOĞMUŞ - Kurban Bayramı'nda ALO 181 Çevre ve Şehircilik Hattı'nı, uygunsuz kesim yapanlarla ilgili şikayette bulunanların yanında boğasını kaçıran, hisseli kurbanında hakkının yendiğini iddia eden vatandaşlar da aradı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan bilgiye göre, 24 saat hizmet verilen ALO 181 hattını bayram süresince arayan 6 bin 13 vatandaş, çevreyi kirletecek şekilde uygunsuz kesim yapanlarla ilgili şikayetlerini iletti.

Çağrıların büyük çoğunluğu kurban kesiminin daha yoğun olduğu ilk 2 günde gerçekleşti. Çağrı hattını ilk gün 4 bin kişi aradı.

Vatandaşların şikayeti, ilgili birimlere iletildi. Bu kapsamda yapılan denetimlerde, çevre şartlarına uygunsuz kesim yapanlara idari yaptırım uygulandı.

- En fazla arama büyükşehirlerden yapıldı

Hatta en fazla arama İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa, Antalya, Adana, Erzurum, Konya ve Gaziantep'ten yapıldı. Vatandaşların çevre hassasiyeti sadece telefon aramalarıyla da sınırlı kalmadı. Kirlilik oluşan yerlerin fotoğraflarını çeken vatandaşlar, sosyal medya hesaplarından ALO 181'e ulaşarak tedbir alınmasını istedi.

Vatandaşların çevre kirliliğine ilişkin şikayetlerinin yanı sıra bayram süresince ALO 181'e ilginç çağrılar ulaştı.

Bunlar arasında, "devlet ile milletin huzur ve güvenliği için kurban kestiği", "şehitlerin ruhu için kurban adadığı" bilgisini veren vatandaşların çağrısı dikkati çekti.

- "Bulunduğumuz yere ekip istiyoruz"

Öte yandan, bir vatandaş, kurbanını acı çektirerek kesen kasabı ihbar ederken, bir diğeri kaçan boğalarını yakalayamadıkları için "Bulunduğumuz yere ekip istiyoruz" çağrısını bıraktı.

Arife günü arayan bazı vatandaşlar, uygunsuz kesim yapılacak tezgahların hazırlandığını belirterek, ihbar etmek için bayram gününe şikayet randevusu istedi.

Hattı arayan bir vatandaşın hisseli kurbanında hakkının yendiği, bir başkasının da akrabasının imkanı olduğu halde kurban kesmediği şikayetinde bulunarak, bunlara ilişkin ceza verilmesini istemesi dikkati çekti.

Bakanlık yetkilileri, Kurban Bayramı'nda vatandaşların gösterdiği çevre duyarlılığının takdire şayan olduğunu kaydetti.