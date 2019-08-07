Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi bodrum birleşmiş milletler Hastane Trabzonspor
Varlık Barışı ilgi görüyor
Varlık Barışı ilgi görüyor
Yavuz gemisi sondaja başladı!
Yavuz sondaja başladı!
Dünyaya pazarlıyorlar! Kilosu 100 lira
Kilosu 100 lira!
Sürücülere uyarı
Sürücülere uyarı
Uzlaştırma rekor kırdı
Uzlaştırma rekor kırdı

"Kurban Bayramı'nda üyelerimizin hizmetindeyiz"

- İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz: - "Borsamızın Tuzla Aydınlıköy’de bulunan Canlı Hayvan ve Et Şubesi tesislerinde hijyenik şartlarda muhafaza edilen, periyodik olarak veteriner kontrolünden geçirilen, damgalı ve sertifikalı elektronik kantarlarda tartılan kurbanlıklarımız ile bu Kurban Bayramı'nda da kurbanlık alım satımı yapan üyelerimizin hizmetindeyiz"

banner17

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, "Borsamızın Tuzla Aydınlıköy’de bulunan Canlı Hayvan ve Et Şubesi tesislerinde hijyenik şartlarda muhafaza edilen, periyodik olarak veteriner kontrolünden geçirilen, damgalı ve sertifikalı elektronik kantarlarda tartılan kurbanlıklarımız ile bu Kurban Bayramı'nda da kurbanlık alım satımı yapan üyelerimizin hizmetindeyiz." ifadesini kullandı.

Kurban Bayramı dolayısıyla açıklama yapan Kopuz, Tuzla Aydınlıköy'de bulunan Canlı Hayvan ve Et Şubesi tesislerindeki hizmetin Kurban Bayramı boyunca da devam edeceğini belirtti.

Kopuz, şunları kaydetti:

"İstanbul Ticaret Borsası olarak İstanbul’da sağlıklı kurban teminiyle ilgili her yıl olduğu gibi bu yıl da gerekli tedbirleri aldık ve uyguluyoruz. Borsamızın Tuzla Aydınlıköy’de bulunan Canlı Hayvan ve Et Şubesi tesislerinde hijyenik şartlarda muhafaza edilen, periyodik olarak veteriner kontrolünden geçirilen, damgalı ve sertifikalı elektronik kantarlarda tartılan kurbanlıklarımız ile bu Kurban Bayramı'nda da kurbanlık alım satımı yapan üyelerimizin hizmetindeyiz."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Ali Kopuz
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5