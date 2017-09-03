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"Kurban eti dağıtan her beyaza "Türk" diyorlar"

- Türkiye Diyanet Vakfı, Nijer'de yaklaşık 200 bin aileye kurban eti ulaştırdı - TDV Nijer Koordinatörü Temelli: - "Nijer'de, Türkiye'nin yaptığı kurban faaliyetleri ve yardım çalışmaları neticesinde Nijerlilerin kurban eti dağıtan her beyaza 'Türk' dediklerine şahit olduk"

NİAMEY (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Nijer'de Kurban Bayramı dolayısıyla ihtiyaç sahibi 200 bin aileye kurban eti dağıttı.

TDV Nijer Koordinatörü Mahmut Temelli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nijer’in 35 bölgesindeki 2 bin 600 kurban kesimini tamamladıklarını söyledi.

Türkiye’den gelen 16 gönüllü ile yoğun şekilde çalıştıklarını belirten Temelli, şöyle konuştu:

"3 günlük kurban kesimi ve dağıtımı süresinde Nijer’de yaklaşık 200 bin aileye kurban eti ulaştırdık. Bu sayede Nijer halkının, Türk halkıyla kardeşlik duygularının gelişmesine de tanık olduk. Nijer’de Türkiye’nin yaptığı kurban faaliyetleri ve yardım çalışmaları neticesinde Nijerlilerin kurban eti dağıtan her beyaza 'Türk' dediklerine şahit olduk."

TDV olarak Tük halkının emanetlerini en doğru şekilde muhtaç ailelere ulaştırdıklarını aktaran Temelli, Türkiye'de ve yurt dışında yaşayan binlerce Türk vatandaşının, kurban ibadetlerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını kaydetti.


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Kurban BayramıNijerTürkiye Diyanet Vakfı
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