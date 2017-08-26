"Kurban fiyatlarında artış beklenmiyor"

MALATYA (AA) - Türkiye Damızlık Koyun, Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığının yeterli olduğunu belirterek, "Biz her zaman yetiştiricilerimizin yanındayız. Kurban fiyatlarında yükselme olacağını zannetmiyorum, fiyatlar bu şekilde devam eder." dedi.

Akın, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan pazarında üreticilerle bir araya geldi.

İhsan Akın, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yayla ve meralardaki yetiştiricilerin kurbanlıkları pazara indirmeye başladığını dile getirerek, gelecek hafta kurban satışlarında yoğunluk yaşanacağını söyledi.

Bayrama 3 gün kala kurbanlık satışlarındaki yoğunluğun daha da artmasını beklediklerine dikkati çeken Akın, "Küçükbaş kurbanlıkların taban fiyatı 700, tavan fiyatı ise bin 200 lira civarında. Geçen yıl küçükbaş kurbanlık satışlarında yaklaşık yüzde 40 artış oldu. Bu yıl da artış bekliyoruz. Büyükbaşta da küçük başta da hayvan varlığımız yeterli. Biz her zaman yetiştiricilerimizin yanındayız. Kurban fiyatlarında yükselme olacağını zannetmiyorum, fiyatlar bu şekilde devam eder. Arzda düşüş olmayacağı için mevcut fiyatlar devam eder." ifadelerini kullandı.

Akın, yetiştiricileri, kurbanlık satarken sahte para, karşılıksız çek ve senet konusunda dikkatli olmaları konusunda da uyardı.

