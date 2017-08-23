Kurban kesimini kursta öğrendiler

İSTANBUL (AA) - Esenler'de Kurban Bayramı'nda olası kazaların azaltılması ve kurban kesimlerinin daha sağlıklı ve düzenli yapılabilmesi için açılan "Kurban Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Kursu"na katılanlar kurban kesimi hakkında bilgilendirildi.

Esenler Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile düzenlenen kursa katılanlar, uygulamalı ve teorik olmak üzere 2 aşamalı eğitimden geçirildi.

Esenler Belediyesi Konferans Salonu’nda kurban kesimiyle ilgili teorik eğitimin ardından uygulamalı eğitime geçen kursiyerler, otobüslerle Esenyurt'taki kurban kesim yerine götürüldü.

Kursiyerler burada profesyonel kasaplar tarafından kurban kesim öncesi muayene, zapt-u rapt, kesim işlemi, şişirme, tulum çıkarma ve açma yöntemiyle yüzme eğitimleri, deri muhafazası, çevre sağlığı ve atıkların uzaklaştırılması, olası bulaşıcı hastalıkları (zoonozlar) tanıma ve tedbir, et muhafaza işleme ve tüketimi ile ilgili uygulamalı eğitim aldı.

Eğitimlerin sonunda yazılı sınavı giren ve eğitimi başarıyla tamamlayanlar, sertifikalarını Esenler Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nden alacak.

Öte yandan Esenler Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi "Kurban Yakalama Timi" kurdu. "Kurban Yakalama Timi", Kurban Bayramı'nda kaçan kurbanlıkları yakalayacak. Ekip, bayram boyunca 24 saat görev yapacak.