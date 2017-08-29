Kurban pazarında

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki hayvan pazarında kurbanlık satışı yapan bir üretici, daha önce başlattığı, "3 koç alana bir oğlak bedava" promosyon uygulamasını, vatandaşların gösterdiği ilgi nedeniyle genişletti.

Besicilik yapan İrfan Akkaya, bir yıl boyunca özenle besleyip büyüttüğü koyun, keçi ve danalarını satabilmek için Karadeniz Mahallesi'nde kurulan hayvan pazarına getirdi.

İş potansiyelini arttırmak ve elindeki kurbanlıkları bir an önce satmak için "3 koç alana bir oğlak bedava" kampanyası başlatan Akkaya, bu uygulamanın ilgi görmesi nedeniyle bu kez de "Bir dana alana, bir koç bedava" şeklinde promosyonlu satışlara başladı.

Akkaya, pazarda gazetecilere yaptığı açıklamada, promosyonlu satışlara vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini, kısa sürede ciddi oranda kurbanlık sattığını söyledi.

Daha önce 3 koç alana bir oğlağı promosyon olarak verdiğini anımsatan Akkaya, şunları kaydetti:

"Bu kampanya da hala devam ediyor. Küçükbaş kurbanlık satışım ciddi oranda arttı. Bu sefer de danalarımı daha hızlı satabilmek, alışverişi hareketlendirebilmek için bir dana alana yanında bir koçu promosyon olarak veriyorum. Dün 3 koça bir oğlak promosyon deyince müşterim arttı. Vatandaşlar daha da ilgi göstermeye başladı. Satışlardan memnunum. Çok şükür ekmeğimizi çıkarıyoruz, emeğimizin karşılığını alıyoruz. Şu ana kadar 18 büyükbaş hayvan sattım."

Akkaya, bayrama kadar elindeki tüm kurbanlıkları satacağına inandığını sözlerine ekledi.