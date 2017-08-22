Kurban pazarında hareketlilik arttı

AĞRI (AA) - Türkiye'de hayvan yetiştiriciliği bakımından önemli yere sahip Ağrı'da, Kurban Bayramı dolayısıyla pazarda hareketlilik yaşanıyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala özellikle çevre köylerden getirilen hayvanlardan dolayı Ağrı Hayvan Borsası'nda, sabahın erken saatlerinde itibaren yoğunluk başlıyor.

Hareketliliğin bayram yaklaştıkça arttığı pazar yerinde, alıcı ve satıcıların kurbanlık fiyatında uzlaşma çabaları renkli görüntüler ortaya çıkarıyor.

Büyükbaş kurbanlıkların 7 bin, küçükbaş kurban fiyatlarının da 700 liradan başladığı hayvan pazarında, vatandaşlar kurbanlıklarını özenle seçiyor.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kenan Engin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pazarda çok yoğun bir hayvan satışı olduğunu söyledi.

Ağrı'nın tarım ve hayvancılık kenti olduğunu anımsatan Engin, "Ağrı, nüfusun büyük bir çoğunluğunun hayvancılıkla uğraştığı bir il. Küçükbaş hayvan varlığımız 1 milyon 300 bin civarında. Bu şu demek, bölgede ikinci Türkiye'de dördüncü küçükbaş hayvan varlığına sahibiz. 320 bin büyükbaş hayvan varlığımızla da bölgede dördüncü, ülkede onuncu sıradayız." dedi.

- "Kurbanlık yetiştirilmesinde Ağrı'nın Türkiye'ye önemli katkısı var"



Engin, kentin ekonomisinin hayvancılığa dayandığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bölgemizde Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı hayvancılığın yoğun yapıldığı iller. Kurbanlık yetiştirilmesinde Ağrı'nın Türkiye'ye önemli katkısı var. Bugün itibarıyla 35 bin büyükbaş, 130 bin küçükbaş kurbanlığı sevk etmiş bulunmaktayız. Büyükbaş hayvan sevki geçen yıla oranla biraz daha az. Küçükbaş hayvan sevkinde ise bir artış var. Bunun da sebebi daha önceki bakanımızın düve ile ilgili ifadesi. Bu yeni bir şey değil. Dişi hayvan kesimi dünyanın her yerinde yasak. Dişi hayvan bizim damızlık materyalimizdir. Siz kestiğinizde doğacak buzağıların da doğmasına, dolayısıyla ülkede hayvancılığın gelişmesine engel olacaktır. Kurban sevkiyatından da bunu anlıyoruz. Bu bizim için memnun edici bir durum."

Besicilerin hayvan fiyatlarından memnun olduklarına dikkati çeken Engin, "Pazardaki alışveriş bayramın yaklaşması vesilesiyle hem il içinde hem de il dışına sevkiyatlar sebebiyle çok yoğun. İl dışına gönderdiğimiz hayvan sayısı da yoğun. Üreticimiz bu durumdan gayet mutlu ve memnun çünkü yaptığı işten kazanıyor." diye konuştu.

Besicilerden İkram Ünal ise Ağrı hayvan pazarının çok yoğun olduğunu belirterek, "Hayvan fiyatları çok uygun, küçükbaş 700-800 liradan başlıyor, büyük tosunlar ise 12-13 bin liraya kadar satılıyor. Pazarda her bütçeye göre kurbanlık var." ifadelerini kullandı.