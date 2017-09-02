Kurban pazarında silahlı kavga: 2 yaralı

ADANA (AA) - Adana'da kurban pazarında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Merkez Yüreğir ilçesi Karacaoğlan Mahallesi Mustafa Kemalpaşa Bulvarı'ndaki kurban pazarında satıcı ile nakliyeciler arasında hayvanların taşınması konusunda tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada, Levent Bayca ve Halil Çetintaş açılan ateş sonucu yaralandı.
Yaralılar, çevredekiler tarafından Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis ekipleri, kavgaya karıştığı ileri sürülen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Öte yandan, güvenlik güçleri, pazar yerinde yaptıkları araştırmada çuval içerisinde kurusıkı tabanca ele geçirdi.