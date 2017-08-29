Kurban pazarında Türkçe ve Kürtçe dolandırıcılık uyarısı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da emniyet güçleri, hayvan pazarında dağıttığı Türkçe ve Kürtçe yazılı broşürle vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik, Asayiş ile Kaçakçılık ve Organize İşler Şube Müdürlüğü ekipleri, Sur ilçesindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Borsası'nda dolandırıcılığı önlemek amacıyla çalışma yaptı.

Vatandaşlara Türkçe ve Kürtçe dolandırıcılığa karşı dikkat edilmesi gereken bilgilerin yer aldığı broşür dağıtan ekipler, sahte paranın nasıl tespit edildiğini anlattı.

Satıcılardan aynı anda gelen birden fazla müşteriye karşı duyarlı olunmasını, ücret alınmadan hayvanların teslim edilmemesini, şüphelenilen araçların plakalarının alınmasını isteyen polis, her türlü şüpheli durumun polis ihbar hattına anında bildirilmesini talep etti.

- Besiciler uyarılardan memnun

Besici Recep Aslan, emniyetin çalışmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kadri Erdoğan, uyarılar ile dolandırıcılık yöntemleri konusunda bilgilendiklerini söyledi.

Manisa'dan gelen besici Cengiz Doğan, daha önce dolandırıcılık konusunda bilgi sahibi olmadığını dile getirerek, "Polisler sahte para konusunda bazı detayları anlattı. Böyle bir uygulamayı gördüğümde başta şaşırdım, sonra hoşuma gitti. Polisin halkın içinde dolaşması ve uyarması çok güzel. Vatandaş bu konularda çok bilinçli değil. Bu tarz uygulamaların sıklıkla yapılması gerektiğini düşünüyorum." dedi.