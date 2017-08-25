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Kurban pazarının gözdesi "zincir koparan"

- Malatya Canlı Hayvan Pazarı'nda 15 bin lira fiyat biçilen "zincir koparan" alıcısını bekliyor

Kurban pazarının gözdesi

MALATYA (AA) - Malatya'da sahibinin 15 bin liradan satışa çıkardığı "zincir koparan" isimli tosun, kurban pazarında alıcısını bekliyor.

Kurban Bayramı'na doğru yetiştiriciler, hayvanlarını Malatya Canlı Hayvan Pazarı'na getirmeye başladı. Diyarbakır, Adıyaman, Sivas gibi çevre illerden getirilen kurbanlıklar için vatandaşlar hayvan sahipleriyle sıkı pazarlıklar yapıyor.

Malatyalı yetiştirici Hamdi Kala, çocukluğundan beri baba mesleği hayvancılıkla uğraştığını belirterek, kurbanlık için ilk etapta pazara 4 büyükbaş hayvan getirdiğini anlattı.

Getirdiği büyükbaşların en büyüğünün 850 kilogram geldiğini ve tosuna "zincir koparan" ismini verdiğini dile getiren Kala, şunları söyledi:

"Fiyatı 15 bin 600 lira. Bu hayvan için pazarlık yapan oldu. 14 bin 600 lira veren oldu, satmadım. 15 bin liradan aşağı satmam. Hayvanım 3,5 yaşında, küçükken isim vermedim, büyüyünce zincir koparmaya başladı. Bu nedenle adını zincir koparan koydum."

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinden pazara büyükbaş hayvan getiren Cafer Türk de bayrama az bir süre kalmasına rağmen büyükbaş hayvana rağbet olmadığını belirtti.


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