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Kurban pazarının "Şampiyon"u görücüye çıktı

- Kars'ta, Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan pazarında satışa sunulan "Şampiyon" adlı bir tonluk tosun ilgi odağı oldu - Besici Çınar: - "Şampiyon'u bu sene bir süre yaylada otlattıktan sonra Kurban Bayramı için köye getirip besiye aldım. Bazı günler daha ağır kurbanlıklar geliyor ama şu anda rekor Şampiyon'da" - "Şampiyon'a 14 bin lira istiyoruz, bu hayvan besisini iyi aldığı için eti iyi durumda. Bundan yaklaşık 600-650 kilo kemiksiz et çıkar"

Kurban pazarının

KARS (AA) - CÜNEYT ÇELİK - Kars'ta, Kurban Bayramı dolayısıyla satışa sunulduğu pazarda iriliğiyle dikkati çeken "Şampiyon" adlı bir tonluk tosun, alıcısını bekliyor.

Türkiye'nin kurbanlık ihtiyacının önemli bölümünü karşılayan Doğu Anadolu'da, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla canlı hayvan pazarlarındaki yoğunluk arttı.

Kars'ta da yaklaşık 2 bin 500 rakımda yaylalarda özenle yetiştirilen kurbanlıklar, besiciler tarafından satışa sunuldu.

Erken saatlerde hayvanlarını kamyonlara yükleyip il ve ilçelerdeki pazarlara getiren besiciler, kurbanlıkları satabilmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Selim ilçesinde, özel olarak besiye aldıkları kurbanlıklarını pazara getiren besiciler, burada hayvanlarını çevre illerden gelen alıcıların beğenisine sunuyor. Hayvanlarını satanlar köylerinin yolunu tutarken, kurbanlıklarını satamayanlar ise pazar alanı dağılana kadar bekleyişini sürdürüyor.

Gün içerisinde alıcı bulamayan bazı besiciler, hayvanlarını kamyonlara yükleyip tekrar köyüne dönüyor. Bazıları ise pazar alanında ertesi günü bekleyip satış yapmaya çalışıyor.

Besicilerden Birkan Çınar da iriliğiyle ilgi odağı olan "Şampiyon" adlı bir tonluk büyükbaş kurbanlığını satmak için pazardaki bekleyişine devam ediyor.

Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pazara getirdiği Şampiyon'u satmaya çalıştığını söyledi.

Şampiyon'u özenle beslediğini anlatan Çınar, "Kurbanlıklarımızı yazın yaylaya götürüp otlatıyoruz, kışın da besiye alıyoruz. Şampiyon'u bu sene bir süre yaylada otlattıktan sonra Kurban Bayramı için köye getirip besiye aldım. Bazı günler daha ağır kurbanlıklar geliyor ama şu anda rekor Şampiyon'da. Bu kurbanlık simental ırkıdır ve iyi beslendiğinde et verimi yüksektir." diye konuştu.

- "Yöredeki kurbanlıklar sağlıklı besleniyor"

Yöredeki kurbanlıklarının sağlıklı beslendiğine işaret eden Çınar, şunları kaydetti:

"Hayvanlarımızın iyi olması, yüksek rakımlardaki yaylalarda bulunan otlak alanlarımızdan kaynaklanıyor. Burada suların bol, yaylaların yemyeşil olması hayvanları olumlu etkiliyor. Batıda besiye alınan hayvanlara baktığınızda bu kiloya geldiğinde ayakları yara olur ve hayvan o kiloda kalır. Burada ise alınan hayvanlar sürekli otlaklarda yürüdüğü için ayaklarına bir şey olmuyor ve 1 ton 500 kilograma kadar çıkabiliyorlar."

Kurbanlık fiyatlarının geçen seneye göre biraz daha düşük olduğunu anlatan Çınar, "Şampiyon'a 14 bin lira istiyoruz, bu hayvan besisini iyi aldığı için eti iyi durumda. Bundan yaklaşık 600-650 kilo kemiksiz et çıkar." dedi.

Besici Servet Yıldırım da "Buradaki hayvanların etinde lezzet bakımından diğer bölgelere göre çok fark var. Hayvanlarımız yaylada besleniyor, çiçek yediği için de etleri çok lezzetli." ifadelerini kullandı.

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Haybey KöyüHayvan PazarıKarsSelimŞampiyon
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