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Kurban pazarının "Tosun Paşa"sı 16 bin liraya alıcı bekliyor

- Kastamonu'da bin 100 kilogram ağırlığındaki "Tosun Paşa" adı verilen kurbanlık, 16 bin liraya satışa çıkarıldı

Kurban pazarının

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da kurban pazarında satışa çıkarılan "Tosun Paşa" isimli bin 100 kiloluk kurbanlık dana 16 bin liraya alıcısını bekliyor.

Akdoğan köyünden besici Muhsin Tosun'un pazara getirdiği kurbanlık kilosuyla dikkati çekiyor.

Besici Tosun, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukluğundan beri hayvancılıkla uğraştığını söyledi.

"Tosun Paşa" ismini verdiği danaya 3 yıldır baktığını kaydeden Tosun, "Limuzin cinsi olan Tosun Paşa şu anda bin 100 kilo civarında. Doğdu ve biz büyüttük. Bu seneki en büyük danamız Tosun Paşa. Evde 8 kişi hayvancılıkla uğraşıyor. Elimizden geldiği kadar en iyi şekilde besledik. Gözümüz gibi baktık." dedi.

"Tosun Paşa"nın çok fazla yem tükettiğini dile getiren Tosun, "Kimisi fiyatına çok diyor ama 50 kiloluk yem 56 lira. Bu hayvan günde 12 kilogram yem yiyor. İster istemez fiyatı da böyle oluyor. 16 bin liraya satarsam borçlarımı kapatacağım. Tosun Paşa'yı kim alırsa şimdiden hayırlı olsun." diye konuştu.

Pazara gelenlerin yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Muhsin Tosun, ancak şu ana kadar istediği parayı veren çıkmadığını ifade etti.

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