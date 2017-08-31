Kurban pazarlarında arife günü hareketliliği

EDİRNE (AA) - Edirne'deki kurban pazarlarında arife günü yoğunluğu yaşanıyor.

Edirne Ticaret Borsası Canlı Hayvan Satış Tesisleri'nde kurulan kurbanlık satış yerinde, üreticiler tüm hayvanları satmak, alıcılar da evlerine kurbanlıkla dönmek için çaba sarf ediyor.

Yetiştiriciler, Trakya'nın verimli topraklarında yetişen küçükbaş ve büyükbaş hayvanları en iyi fiyata satmaya, kurbanlık alımını arife gününe bırakan vatandaşlar ise bütçelerine göre fiyata almaya çalışıyor.

- "Satışlar iyi"

Üretici Aygün Yıldız, satışların iyi geçtiğini söyledi.

Arife gününde hareketlilik yaşandığını belirten Yıldız, şöyle devam etti:

"Toplam 44 hayvan getirmiştim. Şu anda sadece 4 hayvan kaldı. Onları da bugün satıp bayramı evde geçirmeyi düşünüyorum. Fiyatlar da bu yıl üreticileri tatmin etti. Vatandaşlar da fiyatlardan dolayı şikayetçi değil. Pazarlık yaparak orta yolu bulduk."

Üretici Ahmet Aslan ise geçen yıllara göre daha çok kurbanlık satışı olduğunu dile getirerek, "Güzel bir dönem geçiriyoruz. Küçükbaş hayvanın para yaptığı bir dönem. Üreticiler olarak çok memnunuz. Kilosuna göre küçükbaş hayvanlar 900 ile bin 500 lira arasında değişiyor." ifadelerini kullandı.

Kurbanlık hayvan alan Sabri Kudusçu, Trakya'da yetişen hayvanların kaliteli olduğunu kaydetti.

Bölgenin hastalıklardan ari olduğuna işaret eden Kudusçu, "Gönül rahatlığıyla kurbanlığımızı alıp kesiyoruz. Pazarlığımızı yaptık. Bin 500 liraya bir koç aldım. Hayırlısıyla kurbanımızı kesip dağıtacağız. Tüm İslam aleminin bayramı mübarek olsun." diye konuştu.