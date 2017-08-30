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Kurban pazarlarında yoğunluk

- Hayvancılığın önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da kurban pazarlarındaki yoğunluk sürüyor - Bir besicinin tanesini 14 bin liradan satışa çıkardığı "Yıldırım" ve "Şimşek" adlı boğalar ilgi görüyor

Kurban pazarlarında yoğunluk

ŞANLIURFA (AA) - Hayvancılığın en önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da, Kurban Bayramı'na iki gün kala hayvan pazarlarındaki hareketlilik arttı.

Kentte besiciler, emeklerinin karşılığını alabilmek umuduyla günün ilk ışıklarıyla farklı semtlerde kurulan kurban pazarlarının yolunu tutuyor.

Kurbanlık almak için pazara gelenler ise hayvanların sağlık durumunu titizlikle inceledikten sonra fiyat için esnafla sıkı bir pazarlığa giriyor.

Pazarda küçükbaş hayvanlar 700 liradan başlayan fiyatlarla alıcı bulurken, büyükbaş hayvanlar ise 5 bin liradan başlayan fiyatlardan satışa sunuluyor. Besiciler beraberlerinde getirdikleri yem ve sularla hayvanlarını besliyor. Kurban pazarlardaki yoğunluğun bayramın ikinci gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Besici Yasin Çelik'in pazara getirdiği kurbanlıklar arasında yer alan "Yıldırım" ve "Şimşek" isimli simental cinsi ikiz boğalar ise büyük ilgi görüyor.

Besici Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yaşındaki ikiz hayvanları 2 yıl önce satın aldığını ve özenle beslediğini söyledi.

Hayvanların şu ana kadar sürekli bir arada bulunduğunu anlatan Yasin Çelik, şöyle konuştu:

"Benim çok sayıda hayvanım var ama bu ikizlerin yeri hep ayrıydı, onlara çok iyi baktık. Bugün hayvanları pazara getirdim, tarttık her biri 800 kiloyu geçti. Hayvandan yaklaşık 465 karkas et çıkıyor. Tanesini 14 bin liradan satmayı planlıyorum, muhtemelen farklı kişiler alacaktır."



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