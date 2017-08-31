Kurban pazarlarında yoğunluk

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa'da, Kurban Bayramı arifesinde canlı hayvan pazarları vatandaşların akınına uğradı.

Büyükşehirler başta olmak üzere birçok kente kurbanlıkların gönderildiği ve hayvancılık açısından önemli bir merkez olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, Kurban Bayramı'na saatler kala hareketlilik arttı.

Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa'daki besiciler, kurulan pazarlarda yıl boyunca besledikleri kurbanlıkları satıp emeklerinin karşılığını almaya çalışıyor.

Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesince belirlenen alanlara kurbanlıklarını getiren besiciler, sıkı pazarlıklar sonucu canlı kurbanlığın kilogramını 17-20 liradan değişen fiyatlarla satıyor.

Yoğun denetimlerin yapıldığı pazarda, satılan büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklar araçlara yüklenerek alıcılarına ulaştırılıyor.

Gaziantep'teki besicilerden Mehmet Rahim, geçtiğimiz günlerde satışların az olduğunu ancak arife gününde satışların arttığını kaydetti.

Rahim, "Bugün çok şükür satışlar oluyor. Elimizde daha kurbanlık var ama yarına kadar biteceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'daki yoğunluk ise Yenice Canlı Hayvan Pazarı'nda gözleniyor. Vatandaşlar bu merkezin yanı sıra çeşitli semtlerde kurulan pazarlarda da kurbanlıklarını satın alıyor.

Şanlıurfalı besici Halil Çiftçili, bir haftadan bu yana kurbanlık satışları yaptığını, satışların bugün "zirveye çıktığını" anlattı.

Kentte kurbanlık fiyatlarının genellikle kilogram başına olmadığını dile getiren Çiftçili, "Şanlıurfa'daki küçükbaş kurbanlıklar genelde 700 liradan başlayıp bin 500'e kadar çıkıyor. Büyükbaşlar ise ortalama 8 bin liradan alıcı buluyor. Bu sene fiyatlardan memnunuz. Yoğunluğun, bayramın ikinci gününe kadar sürmesini bekliyoruz." şeklinde konuştu.

- Adıyaman

Adıyaman'ın Bahçecik Mahallesi'nde belediye tarafından kurulan hayvan pazarında hareketlilik yaşanıyor.

Arife günü pazara gelen vatandaşlar, kurbanını seçip fiyat konusunda anlaşma yapıyor. Kilogramı 16 ila 20 lira arasında değişen fiyatlar, üreticileri memnun ediyor.

Besicilerden Mustafa Yılmaz, vatandaşların bugün kurbanlıklara yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.