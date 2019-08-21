Kurban yardımları ÇAD'a ulaştırıldı

Emin Grup bünyesinde oluşturulan Merhum Hacı Habibullah Geredevi Vakfı (HAGEV), bu yılki Kurban Bayramı organizasyonunu Afrika’nın en fakir ülkelerinden Çad’da gerçekleştirdi.Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Üstün ve HAGEV yöneticisi Mustafa Yeşilyurt’un katılımıyla düzenlenen organizasyonda Türkiye’den bağışçıların gönderdiği kurban hisseleri, ihtiyaç sahibi yaklaşık 2000 bin aileye dağıtıldı. Yapılan yardımların Çadlı ailelere bayram sevinci yaşattığını belirten Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, açlık ve yoksulluğun yaşandığı ülkede hayırseverlerin yaptığı yardımların bir nebze olsun ailelerin çaresizliğine derman olduğunu ifade etti.



"Yardıma muhtaçlara sahip çıkmaya devam edeceğiz"



Geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı’nda bağışçıların vekâletlerinin Tayland’daki yardıma muhtaçlara ulaştırıldığını belirten Emin Üstün, 2019 yılı için yardım elinin bu kez Çad’a uzandığını ifade ederek şöyle konuştu: “Müslüman coğrafyasında muhtaç, yardım bekleyen, açlıkla boğuşan kardeşlerimiz için Türkiye’den ulaştırılan yardımların önemi çok büyük. Türkiye’den gelen yardımlar onların yüzünü güldürüyor. Biz de onların yüzünü daha çok güldürmek, mutluluklarına şahit olmak için hayırseverlerin sofralarına ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda çalışmalarımıza önümüzdeki yıl da sürecek. Yoksullara, yardıma muhtaçlara ülkemizde ve dünyada HAGEV aracılığıyla sahip çıkmaya devam edeceğiz.”