"Kurbanınızı 'uzman kasap'lara kestirin"

İSTANBUL (AA) - MEHMET ALİ DERDİYOK - İstanbul Kasaplar Esnaf Odası (İKEO) Başkan Yardımcısı Murat Kocaoğlu, olası olumsuzlukların önüne geçmek için vatandaşlara, kurbanlıklarını işin uzmanlarına kestirmeleri önerisinde bulundu.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlıklarını alan vatandaşları, hayvanlarını nasıl kestirecekleri telaşı sardı.

Özellikle son yıllarda belediyelerin açtığı kurban kesim merkezlerinde bu konunun uzmanlarınca kaliteli kesimler yapılıyor.

Bazı vatandaşlar, kurbanlarını bu merkezlerde kestirirken, bazıları da ya işi kendi üstleniyor ya da bunu "acemi kasap"lara yaptırıyor. Bu durum da bayramlarda bazı olumsuzlukların yaşanmasına yol açabiliyor.

- Vatandaşlara "kurban kesimini ciddiye alın" uyarısı

İKEO Başkan Yardımcısı Kocaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşlara kurban etinin zayi olmaması için bazı önerilerde bulundu.

"Acemi kasap"lar konusunda vatandaşları uyaran Kocaoğlu, kurban kesiminde sorun yaşamamak için önceden tedbir alınması gerektiğini vurguladı.

Kocaoğlu, belediyelerin kesim alanlarında önceden numara verilerek kurban kesimi yapıldığını anlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ayrıca vatandaşlar tanıdıkları esnaf kasapları daha önceden ayarlayabilirler. Ancak vatandaş bunu ihmal ediyor. Daha sonra acemi kasapların eline düşüyorlar. Bize gelen etlerde de görüyoruz; pirzolalar, antrikotlar bozulmuş, işlenmez durumda geliyor. Bu da etin kalitesini düşürüyor. Bifteklik eti kıymalık için getiriyorlar. Pirzolanın eti alınmış, çubukları kalmış. Müşteri bize, 'Pirzola yap.' diyor. Ancak et artık işlenemiyor acemi kasaplar nedeniyle.

Bir de medyadan da takip ediyoruz; işte hayvanları kaçırıyorlar, daha sonra ölümler ya da ağır yaralanmalar meydana geliyor. Bu yüzden vatandaşların konuyu ciddiye almaları gerekir. Vatandaşlar kurban keserken 'kurban' olmamalı. İşin uzmanına hayvanlarını kestirmeli."

- "Eti ihtiyaca göre buzluk poşetlerine koyup dolaba atın"

Kocaoğlu, bayramın yaz dönemine denk geldiğini belirterek, sıcak havada etin bozulabileceğini söyledi.

Etin işlenmesi ve saklanmasıyla ilgili vatandaşlara tavsiyelerde bulunan Kocaoğlu, "Eti eve getiren vatandaş, poşetlerden çıkararak etin kendi sıcaklığının gitmesini beklemeli. Yoksa et yanma yapıyor. Böylece ette yeşerme meydana geliyor. Her sene bu yüzden tonlarca et çöpe gidiyor. Bu konuya çok dikkat etmeliyiz.

Bir de hijyen açısından halkımız genelde etleri şoka koyuyor, daha sonra bunları çıkarıp işliyor. Oysa tam tersi olmalı. Etleri ihtiyaca göre buzluk poşetlerine koyup dolaba atmalıdırlar. Dolaptan çıkardıkları eti de mutlaka kullanmaları gerekir. Tekrar dolaba attıklarında bakteri üretir." ifadelerini kullandı.