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Kurbanlık, "acemi kasabı" sürükledi

- Manisa'da kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaş, kurbanlık tarafından sürüklenerek yaralandı

Kurbanlık,

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde bir vatandaş, boynundan iple bağladığı kurbanlık tarafından sürüklenerek yaralandı.

Sayık Mahallesi'nde yaşayan Kadir Uslu, boynundan iple bağladığı danayı kesmek istedi.

İpin diğer ucunu da kendi koluna dolayan Uslu, hayvanın bir anda ayağa kalkıp koşmasıyla sürüklenmeye başladı. Kurbanlık, bir süre peşinden sürüklediği Kadir Uslu'yu duvara çarptıktan sonra mahalle sakinleri tarafından sakinleştirildi.

Yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Uslu, Demirci Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Uslu, hastanede yaptığı açıklamada, "Bayram namazının ardından, aldığımız kurbanlığımızı kesmek istedik. Ayağa kalktı. Urganı elimde olduğu için beni bir süre sürükledi, sonra da duvara vurdu." dedi.

Demirci Devlet Hastanesi'nde kurban bayramının birinci gününde 20 acemi kasabın tedavi edildiği öğrenildi.

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Acemi KasaplarDemirciDemirci Devlet HastanesiManisaSayık Mahallesi
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