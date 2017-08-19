Kurbanlık deve

AMASYA (AA) - Amasya'nın Suluova ilçesindeki hayvan pazarında 12 bin liradan satışan çıkarılan "Bahtiyar" isimli kurbanlık deveyi alana sahibi tarafından koç hediye edilecek.

Besicilik yapan Haluk Öztürk tarafından Suluova Belediyesinin Eymir Mahallesi'ndeki hayvan pazarına getirilen 7 yaşındaki deve, kurbanlık almak için gelenlerin dikkatini çekiyor. Sahibi tarafından büyük bir özenle bakılan ve "Bahtiyar" adı verilen deve, Kurban Bayramı öncesi 12 bin liradan satışa çıkarıldı.

Besici Öztürk, AA muhabirine, merakından dolayı 5 yaşında satın aldığı deveyi iki yıldır özenle besleyip büyüttüğünü ve "Bahtiyar" adını verdiğini söyledi. Kurban Bayramı öncesi devesini hayvan pazarına getirerek satışa çıkardığını dile getiren Öztürk, ilçedeki pazarda ilk kez deve satışı yapıldığı için "Bahtiyar'ın büyük merak ve ilgi uyandırdığını kaydetti.

Kurbanlık almak için pazara gelen vatandaşların deveyle ilgili bilgi aldıklarını ve birçok vatandaşın da fotoğraf çektirdiğini ifade eden Öztürk, "Suluova'da hiç deve olmadığı için pazara çıkaralım, gösterelim istedim. İnşallah, Allah nasip ederse satacağız. Devemizi alana bir tane güzel bir koç hediye edeceğiz. Devemiz güzel, etli ve randımanlı. Kemik oranı düşük, gayet iyi. Tam dört dörtlük, kurbanlık olacak yaşı ve eti her şeyi müsait." dedi.

Deveyi günde 3 öğün yemle beslediğini, günlük tımarı, suyu ve yemi ile her şeyiyle kendisinin ilgilendiğini belirten Öztürk, bölgede deve etinin bilinmediği için sıkıntı yaşadığını kaydetti.



