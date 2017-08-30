Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Böcek ilaçlı yumurta Kurmay Albay Muzaffer Düzenli Deniz
Balık fiyatları ucuzlayacak
Balık fiyatları ucuzlayacak
Tavuk etine zam
Tavuk etine zam
Bakımı ihmal edilmemeli
Bakımı ihmal edilmemeli
Çatı yalıtımına da girdi
Çatı yalıtımına da girdi
İstanbul için fırtına uyarısı
İstanbul için fırtına uyarısı

Kurbanlık koyunu bagajda taşıyan sürücüye tepki

- Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir kişi, otomobilinin bagajında başı dışarıda bırakılmış halde koyun taşıyan sürücüden şikayetçi oldu

Kurbanlık koyunu bagajda taşıyan sürücüye tepki

MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde, otomobilinin bagajında başı dışarıda bırakılmış halde koyun taşıyan sürücü, polise şikayet edildi.

Balıkesir-Akhisar karayolunda seyreden 45 VL 076 plakalı otomobilin bagajında taşınan kurbanlık koyun, sürücülerin dikkatini çekti. Vatandaşlar, gövde kısmı içeride, başı dışarıda olan koyunun otomobildeki yolculuğunu cep telefonlarıyla görüntüledi.

O anları kameraya kaydeden Mustafa Karahan, Akhisar Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğine giderek, sürücü hakkında şikayette bulundu.

Karahan gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kızımla yolculuk yaparken koyunun, bir aracın bagaj kapağının darbeleri altında canhıraş şekilde taşındığını gördük. Öfke ve üzüntü içinde vatandaşlık görevlerini yerine getirerek Akhisar girişinde polise şikayette bulunduk. Polislere videoları izletip şikayetçi olduk." dedi.

Polis ekipleri sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AkhisarBagajKoyunKurbanlıkOtomobSürücüTrafik
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5