Kurbanlık koyunu bagajda taşıyan sürücüye tepki

MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde, otomobilinin bagajında başı dışarıda bırakılmış halde koyun taşıyan sürücü, polise şikayet edildi.
Balıkesir-Akhisar karayolunda seyreden 45 VL 076 plakalı otomobilin bagajında taşınan kurbanlık koyun, sürücülerin dikkatini çekti. Vatandaşlar, gövde kısmı içeride, başı dışarıda olan koyunun otomobildeki yolculuğunu cep telefonlarıyla görüntüledi.
O anları kameraya kaydeden Mustafa Karahan, Akhisar Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğine giderek, sürücü hakkında şikayette bulundu.
Karahan gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kızımla yolculuk yaparken koyunun, bir aracın bagaj kapağının darbeleri altında canhıraş şekilde taşındığını gördük. Öfke ve üzüntü içinde vatandaşlık görevlerini yerine getirerek Akhisar girişinde polise şikayette bulunduk. Polislere videoları izletip şikayetçi olduk." dedi.
Polis ekipleri sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.