Kurbanlık pazarının gözdesi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde Kurban Bayramı arifesinde hayvan pazarına getirilen "Gırgıriye" adındaki 130 kilogram ağırlığındaki koç, görenleri hayran bırakıyor.

Trakya'nın çeşitli bölgelerinden getirilen kurbanlıklar, pazarlarda alıcılarıyla buluşmaya devam ederken, kurban pazarındaki yoğunluk satıcıların da yüzünü güldürüyor.

Küçükbaş hayvan fiyatları 900 ila 2 bin lira, büyükbaş hayvanlar ise 5 bin ila 13 bin lira arasında değişen fiyatlardan alıcı buluyor.

- Pazarın gözdesi "Gırgıriye"

Kurban Bayramı dolayısıyla pazara getirilen 130 kilogramlık koç da 2 bin liradan satışa çıkarıldı.



Aynı alanda bulunan çok sayıda koçun arasında büyüklüğüyle dikkati çeken koç adeta pazarın gözdesi oldu.

Pazara gelen vatandaşlar "Gırgıriye" adı verilen koçla hatıra fotoğrafı çektiriyor.



Koçun sahibi Gürcan Kanal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gırgıriye" adını verdiği koçu yaklaşık 1,5 yıldır özenle beslediğini söyledi.



Koçun pazarındaki küçükbaş hayvanlar arasında en kilolusu olduğunu ifade eden Kanal, koçunun çok ilgi gördüğünü belirtti.

Vatandaşların özellikle koç ile çocuklarının fotoğrafını çektiğini ifade eden Kanal, "Gırgıriye, hayvan pazarının gözdesi olmuş durumda. Vatandaşlar Gırgıriye ile hatıra fotoğrafı çektiriyor ancak 2 bin liralık fiyatı biraz pahalı geliyor. Gırgıriye'nin alıcısını bekliyoruz." diye konuştu.

Vatandaşlardan Mehmet Canko ise bu kadar büyük bir koçu ilk kez gördüğünü dile getirdi.