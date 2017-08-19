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Kurbanlık "Rambo"sunu arabayla takas edecek

- Çankırı'da kurban pazarında satışa çıkarılan "Rambo" isimli bin 100 kiloluk kurbanlık dana, 20 bin liradan alıcısını bekliyor - Besici Doğan: - "Rambo ismini verdiğim simental cinsi dana bin 100 kilo ağırlığında. Bunu 20 bin liraya satıyorum. İsteyen olursa arabayla da takas yapabilirim"

Kurbanlık

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da kurban pazarında satışa çıkarılan "Rambo" isimli bin 100 kiloluk kurbanlık dana, 20 bin liradan alıcısını bekliyor.

Besici Mustafa Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 20 yıldır hayvancılıkla uğraştığını, hayvanlarını köyünün otlaklarında yetiştirdiğini söyledi.

Bu yıl 60 hayvanını pazara getirdiğini belirten Doğan, "Bugüne kadar 45 tane hayvanımı sattım. Çok şükür satışlarımız iyi gidiyor. Pazarın en büyük danaları bende. 'Rambo' ismini verdiğim simental cinsi dana bin 100 kilo ağırlığında. Bunu 20 bin liraya satıyorum. İsteyen olursa arabayla da takas yapabilirim." diye konuştu.

Pazara gelenlerin "Rambo"ya yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Doğan, şu ana kadar istediği parayı veren çıkmadığını ifade etti.

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