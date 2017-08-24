Kurbanlık tosun otomobille takas edildi

DÜZCE (AA) - Düzce'de Kurban Bayramı öncesinde kurulan hayvan pazarının gözde hayvanlarından 920 kiloluk tosun, otomobille takas yöntemiyle satıldı.

Düzce Belediyesi Hayvan Pazarı'nda, çiftliğinde beslediği tosununu satışa çıkaran besici Kenan Tokcan, 920 kilogramlık hayvanı için alıcı vatandaşlardan Eşref Çolak ile pazarlık etti.

Pazarın en büyük ve ihtişamlı hayvanı 20 bin liradan başlayan pazarlık sonucu, 18 bin liraya satıldı. Çolak, kurbanlık tosunu para ödemek yerine 1998 model otomobiliyle takas etti.

Tokcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayrama yaklaşık bir hafta kaldığını anımsatarak, satışların başladığını söyledi.

Kurbanlık alırken hayvanın fiziki özelliklerine dikkat edilmesi gerektiğini dile getiren Tokcan, pazardaki hareketliliğin gelecek hafta artmasını beklediklerini belirterek, şöyle konuştu:

''Bugün burada görülen hayvanlar az. Gelecek hafta pazarda hareketlilik artacaktır. Pazarda büyükbaş hayvanlar kilosuna göre 5 bin liradan başlayıp 30 bin liraya kadar satılıyor. Kurbanlıklar genelde kişi başına göre alınıyor. Ankara ve İstanbul'a yakın olması nedeniyle fiyatlar ucuz ve gayet normal seviyede.''

Bu arada, Düzce Belediyesinin Mamure köyü girişinde bulunan, elektronik ve helal kesimin uygulandığı Et Kombinası Tesisinde Kurban Bayramı hazırlığı sürüyor.