Kurbanlıklar İstanbul'a

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Kurban Bayramı öncesi Trakya'daki küçükbaş hayvanlara halk arasında "kırkıcı" olarak bilinen kişiler tarafından bir anlamda "kuaförlük" hizmeti veriliyor.

Kurbanlıklar satışa çıkmadan önce "kırkıcı" bakımından geçirildikten sonra alıcılarının karşısına daha temiz ve bakımlı çıkıyor. Yünleri kırkılan, ayak bakımları yapılan kurbanlık koyun ve keçiler, derelerde yıkandıktan sonra pazarlara götürülerek alıcıyla buluşuyor.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca "hastalıktan ari" bölge ilan edilen Kırklareli'nde bakımları yapılan kurbanlıkların büyük bölümü, İstanbul'a götürülerek orada satılmayı bekliyor.



Hemen hemen her ağılda kurbanlıkları bayrama hazırlamak için çaba gösteren "kırkıcı"lar yoğun mesai harcıyor.

Kırkıcı Hasan Kırkım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasından öğrendiği kırkım işi ile 25 yıldır küçükbaş hayvanlara "kuaförlük" hizmeti sunduğunu söyledi.

Bakımları yapılan hayvanların alıcılarının karşısına daha güzel çıktığını belirten Kırkım, hayvanların rahatlaması ve sağlıkları için yılda en az 2 kez bakım yapılması gerektiğini ifade etti.

Alıcıların da bakımlı hayvanları tercih ettiğini dile getiren Kırkım, "Kurban Bayramı'na kısa süre kala küçükbaş hayvanlara adeta kuaför hizmeti veriyoruz. Buradaki amacımız kurbanlıkların alıcılarının karşısına daha temiz ve bakımlı şekilde çıkması. Tüyleri kırkılan ve ayak bakımları yapılan hayvanlar rahatlıyor. Dere veya gölde yıkanan hayvanlar tertemiz oluyor. Bakımları yapılan kurbanlıklar da alıcıların ilgisini daha fazla çekiyor. Kurbanlıkların alıcılarının karşısında daha bakımlı çıkması ve göze hoş gelmesi için yünlerini kırkıp bakımlarını yapıyoruz." diye konuştu.

Günde yaklaşık 150 kurbanlığın bakımını yaptığını bildiren Kırkım, bir hayvanın kırkımının 15 lira tuttuğunu sözlerine ekledi.

Besici Ahmet Dursun ise tüyleri kırkılan ve ayak bakımları yapılan hayvanların daha sağlıklı olduğunu belirtti.

Her yıl hayvanların tüylerini kırkarak ayak bakımlarını yaptırdıklarını dile getiren Dursun, alıcıların da bakımlı kurbanlıkları tercih ettiğini vurguladı.

Kurbanlıklarını bayrama hazırladıklarını belirten Dursun, bakımlı hayvanın kendini gösterdiğini anlattı.