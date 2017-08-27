Kurbanlıklar jüri karşısına çıktı

İSTANBUL (AA) - Beykoz Belediyesi, "4. Kurbankent Güzellik Yarışması" düzenlendi.

Yarışma öncesinde jüri üyeleri, Kurbankent'te 3 binin üzerinde kurbanlığın yer aldığı 150 çadırı gezdi. İnceleme sonucunda finale kalan büyükbaş kurbanlıklar arasından dereceye girenleri belirlemek için yarışma düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan yarışmada, jüride yer alan Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Salim Öztürk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Kerim Ayan, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Murat Ekinci ve Veteriner Hekim Turgut Özdemir, dereceye giren kurbanlıkları belirlemede zorlandı.

Anatomik yapısı, dış görünümü, ağırlığı, temizliği ve besi durumuna göre değerlendirilen kurbanlıklardan İlker Altıntaş'ın yetiştirdiği 960 kilogramlık "Karadayı" adlı kurbanlık birinci oldu.

Yarışmada, "Civanın Oğlu" adlı kurbanlık ikinciliği elde etti. "Canpolat" ve "Bulut" ise üçüncülüğü paylaştı.

Birinci olan kurbanlığa tam altın ödülünü takan Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, yaptığı konuşmada, yarışmadaki amaçlarının hem Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden gelen satıcılar hem de kurbanlık almaya gelen vatandaşlarla güzel bir gün geçirmek olduğunu söyledi.

Vatandaşların Kurban Bayramı'nı huzurla geçirmesi için her türlü önlemi aldıklarını dile getiren Çelikbilek, "Kurbankent temizliğiyle ve düzenli yapısıyla örnek gösteriliyor. Yarışma da ayrı güzellik kattı. Kurbanlıkları yetiştiren vatandaşlarımızı kutluyorum. Bu Kurbankent ayrıca Çavuşbaşı'na da ayrı bir anlam getirdi. Bölge ekonomik olarak bir canlılık yaşıyor. İlçe genelinde bu hareketliliği arttırmak istiyoruz." dedi.

Ödül takdiminin ardından birinci olan kurbanlık, Belediye Başkanı Çelikbilek'in ara buluculuk yapmasıyla 20 bin liraya satıldı.

Yarışma sonunda ayrıca vatandaşlara kavurmalı pilav, ayran ve tatlı ikram edildi.



