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Kurbanlıklar, otomobil bagajında taşındı

- Bartın'da bazı vatandaşların satın aldıkları hayvanları otomobillerinin bagajında taşıması dikkati çekti

Kurbanlıklar, otomobil bagajında taşındı

BARTIN (AA) - Bartın'da bazı vatandaşlar satın aldıkları kurbanlıkları otomobillerinin bagajında taşıdı.

Ulus ilçesinin Abdipaşa beldesinde kurulan hayvan pazarında, küçükbaş hayvanlar 800 ila 1500 lira, büyükbaş hayvanlar ise 4 ila 15 bin lira arasında satılıyor.

Kurban Bayramı'na kısa bir zaman kala yoğunluk yaşanan pazarda, besiciler, yetiştirdikleri hayvanları en iyi fiyata satabilmek, vatandaşlar ise daha ucuza alabilmek için kıran kırına pazarlık yapıyor.

Kurbanlık alan bazı vatandaşların, hayvanları otomobillerinin bagajında taşımaları ilginç görüntüler oluşturdu.

Kurban satıcılarından Yılmaz Gülenç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen seneye göre fiyatlar düşük olmasına rağmen satışların istenilen seviyede olmadığını belirtti.

Alıcılardan Hasan Akdeniz, bin 500 liraya satılan küçükbaş kurbanlığı pazarlık yaparak bin 350 liraya aldığını dile getirerek, "Fiyatlar biraz pahalı gibi ama sıkı bir pazarlıkla uygun fiyata alabildik." diye konuştu.

Abdipaşa Belediye Başkanı Yaşar Dönmez de biri beldelerinde olmak üzere Bartın'da iki hayvan pazarı kurulduğunu belirterek, "Pazara satıcılar ve alıcılar büyük rağbet gösteriyor. Sadece Bartın değil, çevre il ve ilçelerdeki besiciler ile alıcıların tercih ettiği bir yer. Bayrama da iki gün kala güzel bir yoğunluk yaşanıyor." ifadelerini kullandı.

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